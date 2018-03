Há 18 distritos de Portugal continental que estão sob aviso amarelo nesta quinta-feira devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já a agitação marítima fez com que 13 barras do continente e Açores fechassem a toda a navegação; outras três estão condicionadas também por causa da agitação marítima forte, diz a Marinha Portuguesa.

De acordo com o IPMA, todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo na quinta e na sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, vento forte de sudoeste com rajadas ate 100 quilómetros por hora nas terras altas, rodando para oeste.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu estão sob aviso amarelo até sexta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros de altitude. O IPMA colocou ainda sob aviso laranja os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 21h de quinta-feira, passando depois a aviso amarelo, por causa da agitação marítima. Estão previstas ondas de sudoeste com cinco a seis metros de altura, podendo chegar aos 12 metros.

O IPMA prevê para esta quinta-feira céu geralmente muito nublado no continente, apresentando períodos com menos nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul, aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, diminuindo de frequência a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão aponta também para vento moderado a forte do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, soprando temporariamente forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas regiões Centro e Sul em especial durante o início a tarde, sendo forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora, nas terras altas, tornando-se gradualmente moderado partir do fim da tarde.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e subida da temperatura na região do interior Norte. As temperaturas mínimas vão variar entre 1ºC (na Guarda) e 13ºC (em Faro) e as máximas entre 8ºC (na Guarda) e os 18ºC (em Faro).

Barras fechadas

Segundo a Marinha, as barras de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho, Ericeira, Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António e ainda a ilha das Flores, nos Açores estão fechadas. Já as barras de Viana do Castelo e Aveiro estão fechadas a embarcações de calado inferior a 30 e a 15 metros, respectivamente. A Marinha indica ainda que a barra marítima da Figueira da Foz está fechada apenas a embarcações de calado inferior a 35 metros.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um agravamento gradual das condições do estado do mar até sexta-feira, com ondas que podem chegar aos nove metros de altura. A instabilidade marítima será acompanhada de "muita chuva" e de "vento muito forte", com rajadas que poderão ultrapassar os 40 nós, refere a mesma nota.

A AMN recomenda a quem se encontra no mar a regressar ao porto de abrigo mais próximo e a adoptar medidas de precaução, tais como "reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

A Autoridade Marítima dirigiu um especial aviso aos pescadores lúdicos de pesca à cana, aconselhando que devem evitar "pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras". À população em geral, a AMN aconselha que evitem passeios junto à costa e nas praias.

