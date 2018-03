A Protecção Civil registou 637 ocorrências entre as 18h de terça-feira e as 23h, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, com Viseu a ser o distrito mais afectado, com 136 ocorrências.

"Registámos até às 23h, 637 ocorrências, com Viseu a ser o distrito mais afectado com 136, a par de Bragança, Vila Real e Guarda", disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a mesma fonte, registaram-se 275 quedas de árvores, 159 casos de limpeza de vias devido à queda de neve e 118 inundações em todo o país.

"Em relação às estradas, não existem vias importantes afectadas nesta altura, apesar de termos alguns casos de estradas municipais cortadas ou condicionadas, mas são pouco utilizadas", explicou.

De acordo com a ANPC, não existem vítimas a lamentar. Muitas escolas estiveram fechadas devido à intempérie. "Desde a tarde tem havido um decréscimo das ocorrências, que se fizeram sentir, em especial, durante a última noite e manhã", explicou.

Fonte da GNR confirmou à Lusa que não existiam estradas importantes com problemas, apesar de salientar que ainda há casos de vias municipais e nacionais cortadas ou condicionadas, em Vila Real, Bragança e Guarda.

