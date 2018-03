Donald Trump reuniu-se com um grupo de membros do Congresso para apelar a uma ampla lei sobre o acesso às armas. O encontro entre o Presidente norte-americano aconteceu nesta quarta-feira, na Casa Branca, e contou com representantes dos dois partidos. A reunião foi transmitida em directo pela imprensa norte-americana. Em cima da mesa esteve a discussão de um controlo mais apertado no acesso às armas de fogo no país.

“Não podemos ficar à espera, em joguinhos sem se fazer nada”, afirmou Trump. “Queremos parar os problemas”, assegurou o líder norte-americano, duas semanas depois do mais recente massacre a uma escola norte-americana ter provocado 17 vítimas mortais na escola secundária Marjory Stoneman Douglas.

“Não se pode comprar um revólver com 18, 19 ou 20 anos. Mas pode-se comprar uma das armas usadas para concretizar este ataque”, apontou, referindo-se à AR-15 usada pelo atirador da Florida.

Trump apresentou-se como um Presidente conciliador, enquanto tecia comentários e críticas à anterior administração. “Seria tão bonito ter uma lei que todos apoiassem e não, vocês sabem, 15 leis diferentes. Uma por cada pessoa. Está na altura de um Presidente intervir”, anotou.

E apesar de se apresentar como “o maior fã da National Rifle Association (NRA)”, Trump acusou alguns senadores republicanos de “terem medo” da NRA. “Sou um grande fã da NRA. São excelentes pessoas, são grandes patriotas. Adoram o nosso país”, sustentou Trump. Logo a seguir ressalvou que “isso não significa que temos de concordar em tudo”. Já nesta terça-feira, Trump revelou ter almoçado recentemente com membros da NRA e insistiu que não existem razões para ter medo.

O debate em torno do acesso a armas de fogo tem estado no centro da actualidade dos Estados Unidos. Na última semana, Donald Trump pediu ao procurador-geral, Jeff Sessions, legislação para impedir a venda de equipamento que aumenta o poder de fogo das armas semiautomáticas semelhantes à que foi usada no mais recente ataque na Florida. Na mesma semana encontrou-se com sobreviventes, professores e familiares das vítimas do ataque à escola Marjory Stoneman Douglas, onde anunciou que estava a ponderar uma proposta para fornecer armas de fogo aos professores como medida de prevenção de tiroteios em escolas.

Trump apontou o dedo ao senador republicado da Pensilvânia, Pat Toomey, por uma das leis aprovada em 2013 — após o massacre à escola de Sandy Hook — não responder ao aumento da idade mínima para comprar determinadas armas. “Sabes porquê? Porque tens medo da NRA”, acusou o Presidente norte-americano.

De fora do encontro ficou o senador democrata da Florida, Bill Nelson. Já o republicano Marco Rubio foi convidado a participar no encontro.

