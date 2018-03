Um “dramático espectáculo transmitido em directo na televisão”. É assim que o New York Times descreve o recuo de Alberto M. Carvalho, um português de 52 anos, escolhido pelo mayor de Nova Iorque para gerir o sistema de educação público da cidade. O seu afastamento surpreendeu toda a equipa, uma vez que aconteceu 24 horas depois de a sua nomeação ter sido tornada pública. A desistência apanhou desprevenido o próprio mayor Bill de Blasio e aconteceu durante um encontro com membros do quadro académico de Miami, onde o português trabalha como responsável máximo no sistema de ensino.

Alberto M. Carvalho tinha sido escolhido por Bill de Blasio para coordenar o maior sistema escolar público dos EUA, mas durante o discurso começou a “dar pistas” de que estaria indeciso sobre a decisão tomada no dia anterior. Interrompeu a intervenção, ligou a De Blasio e regressou meia hora depois para comunicar a desistência. “Isto é provavelmente a segunda coisa mais difícil que já tive de fazer na minha vida. A primeira foi sair do meu país [Portugal]. Estou a quebrar o acordo entre dois adultos para honrar um compromisso e pacto que fiz com as crianças de Miami”, contrapôs. A sala aplaudiu entusiasmada, mas a decisão não foi bem recebida em Nova Iorque.

Eric Phillips, assessor de imprensa de Blasio, comentou a decisão no Twitter, através de uma série de publicações, questionando quem, depois do episódio, iria "contratar ou votar neste tipo”.

“Dêem-nos um minuto, malta. Ainda estamos a navegar neste cenário estranho”.

“Achava que tinha encontrado o candidato certo. Estão tão surpreendidos quanto eu”, declarou o mayor de Nova Iorque, numa conferência de imprensa a partir do edifício da câmara, horas depois do recuo de Alberto M. Carvalho.

Pela sua experiência na área de educação e por saber falar português, inglês, espanhol e francês, Alberto M. Carvalho era apontado como o candidato perfeito para gerir o sistema de educação de 1,1 milhões de alunos e um orçamento de 30 mil milhões de dólares (cerca de 24,4 mil milhões de euros).

O português viajou para os Estados Unidos ainda durante a adolescência e deixou expirar o visto. Durante uns tempos foi sem-abrigo, mas conseguiu o estatuto de imigrante legal e tornou-se professor de física. É descrito como alguém que não evita os problemas, mas sim como alguém que “corre em direcção a eles”.

George Arzt, um consultor político veterano, admite que no passado mais pessoas recuaram com as decisões de mudar de trabalho, mas acrescenta não se recordar de ninguém que tivesse recuado num trabalho “tão promissor”.

O jornal Miami Herald avança ainda que Alberto M. Carvalho poderá estar a ponderar concorrer ao Congresso e por isso terá recuado na decisão.

No Twitter, Alberto M. Carvalho agradeceu a oportunidade ao mayor de Nova Iorque. “Estou eternamente grato por esta oportunidade. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei”, insistiu.

