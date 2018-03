O quarto embate, e penúltimo da temporada, entre FC Porto e Sporting terá um peso determinante no desfecho do campeonato. Amanhã, quando as duas equipas se defrontarem no Estádio do Dragão, a distância de cinco pontos que separa os candidatos ao título obrigará os “leões” a assumirem um risco maior, até porque, depois do clássico da 25.ª jornada, só ficarão a faltar nove encontros para chegar à meta. E também porque nos diz a história recente que, quem vai à frente na altura do segundo braço-de-ferro da Liga, por lá continua até ao fim.

Desde o início do século — e nestas contas contabilizámos a época 1999-2000 —, só mesmo a primeira temporada foge à regra. Nesse momento de viragem no calendário, FC Porto e Sporting enfrentaram-se na segunda volta à 26.ª ronda, com os “dragões” em vantagem — eram líderes, com mais dois pontos que o rival. Quando a época terminou, porém, foram os “verde e brancos” a celebrar o título, com mais quatro pontos que os portistas.

De então até hoje, o paradigma tem sido outro. São 17 épocas consecutivas em que prevalece, no fecho das contas para balanço, a equipa que está por cima na classificação à entrada para o último clássico da Liga entre FC Porto e Sporting. Puderam gabar-se dessa circunstância os “leões” em 2001-02, em 2013-14 e em 2015-16, temporada em que abordaram o embate com o rival com uns confortáveis dez pontos de margem e terminaram no segundo lugar — os portistas foram terceiros.

Em todas as restantes 14 ocasiões, impôs-se o FC Porto, que apresenta a temporada de 2010-11 como aquela em que o desnível foi mais acentudo. Quando recebeu o rival na jornada 27 (e venceu por 3-2), já gozava de uns impensáveis 32 pontos de vantagem sobre um adversário que entrou no clássico no quarto lugar e fechou o campeonato, conquistado pelos “dragões”, em terceiro.

Nove vezes campeão no século XXI, o clube liderado por Pinto da Costa chegou a enfrentar o Sporting na mesma 25.ª jornada, em 2000-01, então com equilíbrio total. Os dois clubes tinham os mesmos pontos e a partida terminou em empate (2-2), mantendo-se a hierarquia até à derradeira ronda: os portuenses foram segundos, os lisboetas terceiros.

E se é certo que a regra é o perseguidor não conseguir ultrapassar o rival até ao fim do campeonato, também é verdade que o FC Porto tem tido o condão de não deixar fugir o título quando goza de uma vantagem confortável (como os actuais cinco pontos sobre os dois rivais directos) no topo da tabela.

Com o Benfica também envolvido na discussão do campeonato — e a tentar aproveitar as “sobras” do penúltimo embate entre os rivais (o último será a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal) —, este clássico será de vital importância para o Sporting, que no caso de qualquer outro resultado que não o triunfo fica com uma missão quase impossível. O FC Porto, mais confortável, pode ainda agarrar-se ao facto de não ter perdido em casa nas provas domésticas esta época, uma “fortaleza” sem lugares vazios amanhã à noite.

