O benfiquista Salvio e o sportinguista Acuña integram a lista de 22 convocados divulgada esta quinta-feira por Jorge Sampaoli, seleccionador da Argentina, para os jogos de preparação com Itália e Espanha.

A convocatória de Salvio, que foi operado ao joelho em Roma no dia 12 de Fevereiro, surge numa altura em que a respectiva recuperação está a evoluir favoravelmente.

Acuña, regularmente utilizado por Jorge Jesus, actuou a lateral-esquerdo frente ao Moreirense, posição em que Sampaoli o utiliza na selecção argentina.

O treinador chileno convocou Romero, Guzmán e Caballero (guarda-redes); Rojo, Funes Mori, Otamendi, Acuña, Tagliafico e Mercado (defesas); Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega e Salvio (médios) ; Di María, Higuaín, Messi, Aguero e Perotti (avançados).

Paulo Dybala, já recuperado de lesão muscular, é a ausência mais sonante. O encontro com a selecção de Itália decorrerá em Manchester, no estádio Ethiad, do Manchester City, no dia 23 de Março. A selecção “celeste” defrontará a congénere de Espanha, em Madrid, no Wanda Metropolitano, do Atlético Madrid, no dia 27.

