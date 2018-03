O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, admitiu nesta quinta-feira à noite que o clube que representa fez um pagamento de 784 mil euros ao Estoril horas antes de as duas equipas se defrontarem a contar para a I Liga. O mesmo responsável revelou, durante o programa Universo Porto, do Porto Canal, que aquele montante foi transferido dos cofres do FC Porto para o clube "canarinho" a título de pagamento de dívidas respeitantes a transferências de jogadores.

Durante o mesmo programa, transmitido pelo canal pertencente aos "dragões", o mesmo responsável refutou uma vez mais as denúncias de alegada corrupção que vieram a público nesta quinta-feira, feitas anonimamente, esclarecendo que não houve transferências de dinheiro após a partida, jogada a 21 de Fevereiro. Nesse dia, a equipa comandada por Sérgio Conceição disputou a segunda parte de um encontro a contar para a I Liga que tinha sido suspenso devido a alegados problemas de estabilidade e de segurança numa das bancadas do estádio do Estoril. O FC Porto ganhou a partida, por 1-3.

"Em 14 de Fevereiro, o FC Porto realizou uma transferência de 784 mil euros. Porquê? Tivemos liquidez da venda de bilhetes do jogo com o Liverpool e pagámos valores que tínhamos em dívida com o Estoril", explicou Francisco J. Marques, insistindo que não há "absolutamente nada a esconder". "Não foi o único pagamento que o FC Porto fez nesse dia. Outros clubes receberam facturas vencidas que o FC Poprto tinha de pagar. Nesse dia houve liquidez", prosseguiu, esclarecendo que no caso do Estoril estavam em causa pagamentos devidos por uma percentagem dos direitos desportivos sobre os jogadores Carlos Eduardo, vendido ao Al-Hilal, e Licá, que foi emprestado.

Na terça-feira, deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma denúncia de alegada viciação do resultado do encontro Estoril-FC Porto, e o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi o primeiro a reagir. Na conferência de imprensa de lançamento do clássico, o técnico falou em "lixo" e, mais tarde, o clube emitiu um comunicado a repudiar as suspeitas.

Em causa está a segunda parte do jogo com o Estoril, disputado no António Coimbra da Mota 37 dias depois de concluída a primeira parte (o encontro tinha sido interrompido devido a danos numa das bancadas laterais). O FC Porto entrou a perder por 1-0 e conseguiu virar o resultado, impondo-se por 1-3, com o treinador do Estoril, Ivo Vieira, a dirigir duras críticas aos seus jogadores no final.

Sérgio Conceição lamenta as suspeições e reduz o tema a “poeira". "Nem é poeira. É lixo, é ácido. É tirar mérito e qualidade à prestação dos jogadores. Tenho muita pena!”, reagiu nesta quinta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão embate com o Sporting, no Estádio do Dragão. “Somos fortes e ganhamos dentro do campo”, redarguiu, optando por discutir apenas futebol: "As outras questões ficam mais difíceis para mim”.

Posteriormente, o FC Porto emitiu um comunicado oficial em que “nega e repudia” as notícias, posição que garante estar em condições de suportar documentalmente. “É, por isso, totalmente falso que a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objecto de qualquer negócio", assinala.

"O FC Porto solidariza-se com a tomada de posição do Estoril, que também já repudiou esta trama noticiosa, que pretendeu atingir o bom nome dos dirigentes de ambos os clubes e, acima de tudo, desestabilizar os jogadores de ambas as equipas, que têm pela frente desafios importantes para os seus objectivos”, acrescenta o emblema "azul e branco".

Também o Estoril redigiu um comunicado a demarcar-se de toda a polémica.

"Na sequência das notícias vindas a público associando o nome da Estoril Praia – Futebol, SAD, a alegadas práticas ilícitas, e atenta à exposição mediática entretanto dada ao tema, entendemos ser necessário contrariar a nossa política habitual de não comentar peças jornalísticas de forma a reiterar publicamente a nossa total confiança no profissionalismo e integridade de todos os colaboradores que integram a estrutura do futebol profissional do Estoril Praia", refere a SAD estorilista, que deixa em aberto a possibilidade de agir juridicamente.

"Considerando a ausência de fundamentos, detalhe ou rigor das peças jornalísticas referidas, e, em alguns casos, o seu teor difamatório, iremos analisar as medidas legalmente ao nosso dispor para impedir todos os actos que possam pôr em causa o bom nome da instituição Estoril Praia".

