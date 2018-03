Keith Richards, 74 anos, guitarrista dos The Rolling Stones criticou o seu companheiro de banda e de idade, Mick Jagger, por ter oito filhos, o último nascido em 2016 e, por isso, aconselha-o a fazer uma vasectomia. As declarações foram feitas à revista do Wall Street Journal, pouco depois, o músico pedia desculpas ao companheiro de estrada.

PUB

O guitarrista, que vive com a mulher Patti Hansen, 34 anos, em Connecticut, nos EUA e que tem quatro filhos e cinco netos, veio pedir desculpas pelos seus comentários. "Já me desculpei pessoalmente", escreveu no Twitter.

PUB

Richards e Jagger, que escreveram a mair parte das músicas dos Rolling Stones na carreira de cinco décadas da banda de rock, são conhecidos por terem um relacionamento de amor/ódio. No entanto, o guitarrista reconhece que "não há um vocalista como Jagger".

"É um desafio interessante escrever para Mick", revela à revista norte-americana. "Não interessa dar-lhe uma música que esteja além do seu alcance [de voz] ou com a qual ele não esteja confortável. O que gosto realmente de escrever é uma música onde Mick diga: 'Sim, certo, conta comigo!' Isso é o que eu tento fazer, porque estou a escrever para o vocalista do Rolling Stones, e esse é o meu trabalho", acrescenta.

PUB