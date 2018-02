A comissão parlamentar de Saúde aprovou nesta quarta-feira o pedido de audição do ministro das Finanças, com votos contra apenas do PS, requerido para esclarecer "os sucessivos bloqueios que degradam a qualidade do Serviço Nacional de Saúde".

O pedido para ouvir com urgência o ministro Mário Centeno partiu do PSD e foi esta quarta-feira aprovado por todos os restantes partidos, com exceção do PS, que votou contra.

O presidente da comissão parlamentar de Saúde irá agora conversar com a comissão parlamentar das Finanças no sentido de tentar uma audição conjunta a Mário Centeno.

Em causa está o facto de os sociais-democratas considerarem que as Finanças têm travado vários processos na saúde, como o do concurso dos médicos recém-especialistas, que aguardam há mais de 10 meses por colocação.

O PSD entende que tem sido "denunciado que o Ministério das Finanças tem bloqueado, não só as negociações com os sindicatos médicos no sector da saúde, como também as da carreira de enfermagem, de que é exemplo o não pagamento dos suplementos transitórios aos enfermeiros especialistas consensualizados em 2017 e que deveriam estar a ser pagos desde o início de Janeiro de 2018".

O PSD acrescenta que "o bloqueio do Ministério das Finanças também se verifica em matéria de pagamento das dívidas em atraso dos hospitais do SNS aos seus fornecedores, em que as verbas transferidas para esse efeito se encontram congeladas".

