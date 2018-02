O mau tempo voltou, e com ele regressou a neve a Trás-os-Montes. Em Vila Pouca de Aguiar, durante a tarde desta terça-feira, as baixas temperaturas fizeram com que começasse a nevar com muita intensidade, cobrindo as ruas de branco e os corpos de frio. O mesmo aconteceu noutros pontos do distrito de Vila Real, o que provocou algumas dificuldades na circulação rodoviária.