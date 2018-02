O frio siberiano chegou à Europa e fez notar a sua presença com a queda de neve, que cobriu de branco várias cidades europeias. A neve, por sua vez, atrasou voos, fechou escolas e dificultou o trânsito — mas também fez com que muitas pessoas (e animais) fossem para a rua brincar, como se vê nas fotografias que vão de Itália à Dinamarca, passando pela Croácia, pelo Reino Unido e por outros países. Com termómetros a registar temperaturas bem abaixo de zero, a vaga de frio siberiano já causou mais de 20 mortes na Europa nos últimos quatro dias.