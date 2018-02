Um investimento a crescer ao ritmo mais forte desde 1998, sem gerar, ao contrário do que aconteceu no passado, um desequilíbrio externo preocupante foi o principal factor por trás da variação do PIB de 2,7% da economia portuguesa em 2017, confirmado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatistica (INE).

Os dados das contas nacionais publicados agora revelam pela primeira vez como é que se comportaram durante o ano passado as componentes do PIB, ficando-se assim a saber como é que a economia portuguesa conseguiu garantir uma aceleração acentuada face a 2016 (ano em que a economia cresceu 1,6%) e registar o melhor resultado desde 2000.

No retrato que é apresentado pelo INE destaca-se claramente o comportamento do investimento. Este indicador, que em 2016 tinha voltado a fraquejar com um crescimento de apenas 0,8%, acelerou em 2017 para uma taxa de variação de 8,4%.

Este impulso do investimento permitiu que a procura interna acelerasse também ela de uma variação de 1,6% em 2016 para 2,8% em 2017 (mesmo com o crescimento a abrandar ligeiramente de 1,8% para 1,7%), dando um contributo de 2,9 pontos percentuais para o crescimento do PIB).

A aceleração registou-se na generalidade dos tipos de investimento. Destaque para o investimento em construção, que tinha caído 0,3% em 2016 e que em 2017 cresceu 9,2%, o valor mais alto dos últimos 20 anos. Com menos peso que a construção, o investimento em máquinas e equipamento acelerou de 4,3% para 13% e o investimento em equipamento de transporte de 8,4% para 14,1%.

Para se ter uma ideia do que significa este crescimento de 8,4% no investimento, basta verificar que este é o valor mais alto desde 1998, o ano em que se realizou a Expo 98 e que ficou conhecido como o auge da última grande fase de expansão económica baseada na procura interna.

Há, no entanto, várias diferenças entre o que aconteceu em 2017 e o que se passou no final do século passado. Primeiro, o crescimento do investimento ocorre partindo de uma base ainda relativamente baixa. O nível do investimento, em termos reais, está 30% abaixo do registado em 2001, quando atingiu o seu máximo e 25% do nível de 2008, antes da crise financeira internacional.

Depois, o crescimento do investimento está a acontecer quando, ao mesmo tempo, não se regista uma aceleração do consumo privado, que em 2017 se manteve estável a um nível que é baixo em termos históricos e que fica claramente abaixo do crescimento do PIB.

Por fim, e muito importante, o efeito de aumento das importações que uma aceleração do investimento costuma ter foi desta vez compensada por um crescimento das exportações de dimensão semelhante. As importações, que tinham crescido 4,2% em 2016, subiram agora 7,9%. Mas ao mesmo tempo, as exportações aceleraram de 4,4% para 7,9% também.

Isto, em combinação com a moderação registada no consumo privado, permite que, de uma forma nunca vista nas últimas duas décadas e meia, Portugal tenha conseguido registar um crescimento forte do investimento sem que ao mesmo tempo se tenha deteriorado de forma significativa o equilíbrio das suas contas externas.

No final dos anos 90, esse problema fez-se sentir de forma muito marcada. Em 1998, por exemplo, a par do crescimento do investimento de 13,4%, as importações aumentaram mais de 14%, com as exportações a ficarem-se pelos 8%. Isso conduziu a um agravamento do défice externo para valores acima dos 10% do PIB.

Mesmo em 2014 e 2015, quando o investimento conseguiu registar crescimentos de 5,1% e 6,4%, respectivamente, o que aconteceu nos dois anos foi que as importações cresceram mais do que as exportações (7,8% contra 4,3% em 2014 e 8,5% contra 6,1% em 2015).

Para a capacidade da economia portuguesa conseguir sustentar nos próximos anos taxas de crescimento próximas da registada em 2017, o desempenho do investimento será fundamental, até pelo efeito que tem no crescimento potencial na economia. Em 2016, o investimento voltou a fraquejar, depois de dois anos de retoma. Agora, a dúvida fica relativamente ao que acontecerá em 2018.

