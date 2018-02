A existência de três locomotivas a vapor de via estreita e três carruagens “napolitanas” numa lista de 37 veículos ferroviários considerados sucata pela CP e que deverão ser vendidos para demolição, indignou os grupos de amigos dos caminhos-de-ferro que consideram aquele material de interesse histórico e museológico.

Em causa estão máquinas a vapor estacionadas há décadas nas estações da Régua e do Tua, compradas em 1913 e 1923 à fábrica alemã Henschell & Sohn, Kassel. Foram concebidas para caminhos-de-ferro de via estreita sinuosos, com curvas muito apertadas e rampas severas, como eram o caso das linhas do Tâmega, Corgo, Tua e Sabor, onde rebocaram comboios de passageiros e de mercadorias. Circularam também nas linhas de via estreita dos arredores do Porto e a partir de 1975 foram gradualmente abatidas do serviço.

Este tipo de locomotivas são únicas no mundo e só existiram em Portugal e no Caminho-de-Ferro Hedjaz, na actual Síria.

O seu interesse patrimonial é elevado tendo em conta que duas máquinas desta série foram adquiridas à CP por operadores turísticos franceses e uma delas é considerada desde 1992 Monumento Nacional da República Francesa. Trata-se da E211, propriedade hoje do GECP – Groupe d’Études pour le Chemin de Fer de Provence, em Nice, e que se encontra em estado de funcionamento.

Já as carruagens em questão chamam-se napolitanas porque foram produzidas em Nápoles e vendidas a Portugal em 1931 para fazerem serviços nas linhas do Porto à Póvoa do Varzim e do Porto a Guimarães. Mais tarde foram enviadas para a linha do Tua e saíram do serviço comercial em 2001 tendo ficado desde então parqueadas na estação do Tua.

Em Abril do ano passado a CP vendeu duas dessas carruagens para Espanha a fim de integrarem um caminho de ferro turístico.

“O abate destas carruagens de passageiros não faz sentido, em especial quando temos presente que, ainda recentemente, para o aproveitamento do que resta da linha do Tua o projecto privado [Douro Azul] teve necessidade de adquirir material rebocado novo no estrangeiro”, diz António Brancanes, presidente da APAC (Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro).

A maioria dos associados – que constituem uma opinião pública esclarecida sobre matérias ferroviárias – defende que seria preferível recuperar estas carruagens e colocá-las em serviço na linha do Tua em vez de material descontextualizado igual ao de uma qualquer Disneylândia. “Isso conferiria um charme mais atractivo, não só para os amantes da ferrovia portuguesa e da sua História, como também para o público em geral. É a diferença entre possuir um Picasso original ou uma sua réplica”, diz António Brancanes.

Contactada pelo PÚBLICO, a CP diz que nunca coloca para venda material circulante desactivado que tenha sido considerado de interesse museológico por parte da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, a qual até já possui no seu espólio algumas carruagens napolitanas. Só que, no caso deste lote para sucata, nem o Museu Nacional Ferroviário nem nenhum particular mostrou interesse em adquirir este material.

Já quanto à possibilidade de o reabilitar para usar em comboios turísticos, como é o caso do Vouguinha, a CP diz que neste momento as oficinas da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) não têm capacidade para reparar e manter a própria frota do serviço regular da empresa quanto mais o material histórico.

“Os serviços turísticos sazonais que a CP desenvolve são um esforço acrescido da empresa para a preservação do património histórico ferroviário. Não tem possibilidade, no momento atual, de aumentar este esforço com outras ofertas turísticas”, diz fonte oficial da empresa.

Mário Ferreira disponível para salvar “algum desse material” O empresário Mário Ferreira, da Douro Azul, escreveu no Facebook que vai “tentar salvar algum desse material” e felicitou os entusiastas da ferrovia por terem publicitado o concurso da CP onde, discretamente, constam as locomotivas e carruagens históricas entre o rol de verdadeira sucata para demolição. Contactado pelo PÚBLICO, porém, o empresário respondeu que não tinha mais comentários a fazer. Mário Ferreira comprou uma locomotiva para o comboio turístico que vai explorar no Tua que foi muito contestada pelos amigos dos caminhos-de-ferro por parecer um “comboio do Texas” e dispõe já de carruagens para poder operar na linha, mas tem-se queixado nas redes sociais da “papelada de Lisboa” que o impede de iniciar o serviço. O PÚBLICO perguntou à Douro Azul se já iniciou o processo de certificação e homologação do material circulante e se já tem a licença de operador ferroviário, exigível por lei para a empresa poder fazer o transporte de passageiros, mas a resposta foi de que “não tem comentários a fazer”. Já o IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), a quem compete conceder essa licença e homologar o material circulante, questionado pelo PÚBLICO se o processo do caminho-de-ferro turístico do Tua estava a decorrer, não respondeu.

