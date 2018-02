Quem se deslocar hoje às Caldas da Rainha arrisca-se a encontrar bastantes estabelecimentos encerrados. Não é feriado, mas é como se fosse: largas centenas de caldenses vão fazer a viagem até à Vila da Aves para apoiar o clube da terra na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Vão atrás de um sonho, embora muitos concordem que o percurso desta equipa do terceiro escalão na prova já é histórico. Nunca o Caldas tinha chegado tão longe na Taça. E todos querem dar mais um passo.

Agarrados a essa fé, caldenses novos e velhos já encheram 17 autocarros que hoje rumam a norte (para quem não vai, há um ecrã gigante no pavilhão da Expoeste). Muita gente viajará em carro próprio e até os bombeiros da terra vão estar presentes, num autocarro a estrear. “A Câmara Municipal já não podia fazer o transporte de crianças neste autocarro, então teve de adquirir um novo e deu-nos este”, explicou ao PÚBLICO o comandante Nelson Cruz. “O Caldas é uma instituição com a qual trabalhamos o ano inteiro, estamos sempre presentes no estádio, de prevenção. É o clube da nossa terra e vamos aproveitar a oportunidade para fazer uns quilómetros com o autocarro”, acrescentou.

Em tom de brincadeira, perguntamos: Fica alguém no quartel? “Somos 110 bombeiros e só vão 20 à Vila das Aves. Não pode ser mais, temos de garantir a segurança do concelho. O autocarro leva 45 pessoas, entre bombeiros e família”, detalhou o comandante da corporação, concluindo: “Ninguém contava com este percurso do Caldas na Taça. Mas é isto: mais vale quem quer do que quem sabe. E a equipa está onde está por mérito.”

Que há mérito dos jogadores, é inegável. O percurso do Caldas na Taça de Portugal já vai longo, começou logo na primeira eliminatória, e entre as “vítimas” incluem-se emblemas de escalões superiores: Académica e Arouca. Farense, Cesarense, Olímpico do Montijo e Lourinhanense foram os outros adversários derrotados pela equipa de José Vala, que compete na Série D do Campeonato de Portugal. No domingo, os caldenses jogaram nos Açores (perderam com o Lusitânia, de Angra do Heroísmo) e praticamente não tiveram descanso. Só regressaram às Caldas da Rainha praticamente de madrugada, sendo que a maioria dos jogadores foi trabalhar na segunda-feira cedo. Ao fim do dia houve treino, e ontem fez-se a viagem para norte, onde esta noite (20h15, SP-TV1) disputam um dos jogos mais importantes de que há memória.

“Volto já”

A seguir ao almoço, e antes de fazer-se à estrada, o autocarro do Caldas percorreu as ruas do centro da cidade em jeito de despedida. Andar por ali era cruzar-se com gente de sorriso rasgado no rosto, muitos com cachecol do clube ao pescoço. Era o caso de Luís Santos, dono do pronto-a-vestir Casa Ramiro, que fechou a loja para ir saudar a equipa. “Volto já”, dizia o papel que deixou na porta. Ao PÚBLICO, confessou que ainda não tinha a certeza se hoje teria a porta fechada ou não: “Talvez venha uma ex-empregada minha abrir a loja. Eu vou estar na Vila das Aves, para ver o jogo e apoiar a equipa. Eu quero o Caldas no Jamor!”

Um pouco à frente, na mesma rua, agitava-se uma bandeira do Sector 1916, a claque do clube. E, quando a meteorologia não colaborava, o grupo cantava: “A chuva para nós é sol... A chuva para nós é sol...” Só quando uma carrinha funerária ali passou guardaram silêncio.

O autocarro atrasou-se, mas finalmente lá chegou. Buzinas, cânticos da claque, telemóveis ao alto, muitas palmas. Façam o que fizerem, aqueles jogadores já são heróis nas Caldas da Rainha. “Mágico” é a palavra que Miguel Lacerda escolhe para descrever o percurso da equipa na Taça de Portugal. Ele faz parte, com João Martinho, dos impulsionadores da claque e admite que se há uns meses lhe dissessem que o Caldas ia estar nas meias-finais da Taça não ia acreditar. “Há um rapaz que fez uma previsão desse género. A malta ria-se, o Caldas é uma equipa amadora... era muito complicado”, frisou.

Promessa nudista

Agora é o próprio Miguel que faz uma promessa: “Se passarmos ao Jamor, como a segunda mão [das meias-finais] vai ser em casa, no Campo da Mata, já somos uns quantos a prometer dar uma volta nus ao campo. A correr, para festejar. E eventualmente para fugir à polícia”, relevou, para a gargalhada geral do grupo. “Se formos ao Jamor... não conto voltar para casa nesse dia. Se calhar nem nessa semana. Mesmo que levemos 0-5”.

A claque surgiu no início desta época, quanto Miguel e João decidiram ir a todos os jogos fora, pelo menos até começarem as aulas. São ambos estudantes e têm contribuído para a reaproximação entre o clube e a cidade. “Eliminámos o Arouca, uma equipa que na época passada estava a competir na Liga Europa. E, no jogo a seguir, no campeonato, em nossa casa, o estádio estava novamente vazio. A nós, claque, isso tocou-nos. Mas sabemos que aos jogadores também. Tinham conseguido um feito histórico, e voltou tudo ao antigamente, ou seja, o estádio vazio. Mas, ultimamente, o clube tem feito campanhas para continuar a atrair pessoas para o estádio. E têm-se conseguido melhores assistências”, destacou João.

“Nos jogos do campeonato vê-se mais gente do que antigamente. A malta tem estado a aderir mais e espero que continue”, corrobora Dinis, enquanto trabalha na barbearia de que é dono. Ele é a voz de um rap dedicado ao Caldas que já conta com mais de 70 mil visualizações. “Foi uma oferta à equipa. A direcção do clube sabia, abriu-nos as portas do estádio e acendeu os holofotes para gravarmos o videoclip, mas foi uma surpresa para os jogadores”, contou ao PÚBLICO. “Gastei uns 200 euros com o vídeo. Mandei fazer dois bandeirões gigantes, mandei vir tochas. Depois, as bandeiras até acabei por oferecer à claque. São incansáveis, vão a todo o lado e não param, estão o jogo todo a cantar”, gabou.

“Somos pequenos mas fomos metendo os grandes na linha”, canta Dinis a certo momento. E esta noite vive-se mais uma etapa nesse trajecto.

Nascido em Lisboa mas a viver nas Caldas da Rainha há nove anos, Dinis confessa que é sportinguista, mas hoje terá a barbearia fechada: “Arrancamos logo cedinho para irmos lá apoiar a equipa. A ideia é estarmos lá quando eles saírem do hotel, a dar uma força aos rapazes, porque eles merecem”. Ele tem vários dos jogadores como clientes na barbearia, mas não esperava um percurso como o que o Caldas está a protagonizar na Taça de Portugal. “Meias-finais da Taça? Mas alguma vez, uma equipa do Campeonato de Portugal, numa meia-final da Taça de Portugal?! Não é fácil...”

O sonho tornou-se realidade. E daqui até à final é só mais um passo: “Eu adorava fazer uma música para o Jamor. Era bom sinal, era sinal de que lá estávamos. É brutal ver o que se está a fazer, toda a gente junta pelo mesmo. Estamos a sentir um bocado o que se sentiu no país inteiro com o Euro 2016. À escala das Caldas. É brutal.”

