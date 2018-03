O tenista português João Domingues foi eliminado na segunda ronda do torneio de São Paulo, ao perder diante do italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de série da prova paulista, por 7-5 e 6-1.

João Domingues, número 194 do mundo, tinha a oportunidade de pela primeira vez se apurar para uns quartos-de-final do circuito, mas não teve grandes hipóteses frente ao actual 20.º do ranking mundial.

O jogador português ainda deu alguma luta no primeiro parcial, que perdeu por 7-5, em 45 minutos, mas quebrou no segundo, cedendo por 6-1, em apenas 25 minutos.

