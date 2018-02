Mais uma jornada em que houve arbitragens excelentes, outras razoáveis e uma ou outra menos positiva. Uma jornada em que aconteceram erros dos árbitros, dos árbitros assistentes, dos quartos árbitros e dos videoárbitros.

Foi também mais uma jornada em que os clubes, de forma directa, através da sua comunicação oficial, ou de forma indirecta, via comentadores e blogues mais ou menos oficiosos, acusaram árbitros de erros que foram cometidos e de outros erros que, não existindo, dá jeito inventar.

Uma jornada semelhante às anteriores e às que vamos ver até ao final da Liga. A haver alterações, será no aumento de ruído e na tentativa de pressão dos clubes sobre os árbitros. Sim, os clubes não querem que os árbitros não errem. Só querem é que não errem contra si...

Quanto aos jogos dos três primeiros, nesta 24.ª jornada, as diferenças foram muitas.

Fábio Veríssimo, no Paços de Ferreira-Benfica, terá tido o jogo mais difícil dos três. Foram seis situações de possível penálti. Em cinco decidiu bem, optando por deixar o jogo prosseguir. Falhou aos 59’ quando Gian, de forma involuntária (o que conta é o resultado da sua acção e não a intenção), tocou o pé de Rafa, provocando a sua queda no interior da área. Ficou um pontapé de penálti por sancionar.

Disciplinarmente também foi uma partida exigente. Muitas faltas na fronteira entre o imprudente (sem cartão) e o negligente (cartão amarelo). Expulsou bem Gian por conduta violenta sobre Jonas (pisão com jogo interrompido), mas pecou por omissão em alguns casos. O facto de Rúben Dias ter terminado o jogo sem qualquer cartão foi o pecado maior.

No jogo do líder da Liga, esteve um dos mais experientes do nosso quadro de árbitros: Jorge Sousa. Foi um jogo aparentemente fácil e sem casos. Isto porque os jogadores não complicaram, porque o resultado assim ajudou mas também, e principalmente, porque o Jorge acertou em quase todas as decisões, não complicando aquilo que se apresentava fácil.

Na segunda-feira jogou-se, em Alvalade, o Sporting-Moreirense. Jogo intenso e equilibrado, que acabou por ser decidido já nos descontos. Tiago Martins esteve bem tecnicamente. Todos os lances no interior das áreas foram bem decididos. Tentou aplicar a lei da vantagem para dar velocidade ao jogo, o que conseguiu. Disciplinarmente esteve mais desequilibrado e com um critério pouco uniforme, esquecendo-se de exibir alguns amarelos que se impunham. O erro marcante do jogo acabou, no entanto, por acontecer no sentido inverso, isto é, exibiu incorrectamente um cartão amarelo a Petrovic. Foi o segundo amarelo do jogo para o médio defensivo do Sporting, que foi, assim, injustamente expulso.

Ainda neste jogo aconteceu um dos “casos” da jornada. Não um caso de arbitragem, mas um caso do futebol e das relações humanas. Gelson Martins decidiu homenagear e apoiar um amigo. Por isso, não jogará um dos encontros mais importantes desta época para o Sporting.

Duas perspetivas:

O profissional. Não é admissível que um profissional de futebol cometa um erro destes. Se Tiago Martins tivesse expulsado erradamente um jogador com a importância de Gelson... vocês imaginam o que se ia dizer.

O homem e o amigo. Pensemos no nosso melhor amigo ou irmão. Pensemos que ele está a viver o momento mais difícil da vida dele (independentemente da causa)... Há algo mais importante que uma amizade? O futebol é importante. Muito importante. Mas é “só” um jogo.

