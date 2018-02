Já abriu na Holanda o primeiro supermercado com um corredor sem produtos envoltos em plástico. O corredor desta loja em Amesterdão, que abriu a 28 de Fevereiro, tem mais de 700 artigos sem este material.

Esta decisão deve-se à crescente preocupação em relação ao impacto dos resíduos de plásticos nos oceanos, habitats e cadeias alimentares.

Nos últimos 12 meses, os activistas pediram que todos os supermercados oferecessem um corredor com produtos sem plástico. Sian Sutherland, uma das fundadoras de A Plastic Planet, grupo que impulsionou a campanha, contou ao The Guardian que a abertura deste corredor representou "um momento histórico para a luta mundial contra a poluição relativa à utilização de plástico".

O corredor abrirá nos supermercados Ekoplaza. A empresa afirmou que irá lançar, até o final do ano, corredores semelhantes nos 74 supermercados da mesma cadeia. O director executivo da Ekoplaza, Erik Does, defende que a iniciativa foi "um passo importante para um futuro melhor dos alimentos e das bebidas". "Os corredores sem plástico são forma inovadora de testar embalagens biodegradáveis que oferecem uma alternativa mais ecológica às embalagens plásticas".

O corredor tem mais de 700 produtos sem plásticos, incluindo carne, arroz, molhos, produtos lácteos, chocolate, cereais, iogurtes e vegetais. Estes serão embalados em materiais tradicionais como vidro, metal e papelão.

No início de 2018, uma investigação do The Guardian revelou que os supermercados do Reino Unido produziam cerca de um milhão de toneladas de resíduos de plástico por ano. "Não há nenhuma lógica em embrulhar algo tão fugaz como a comida, num material tão indestrutível como o plástico. As embalagens plásticas dos alimentos e das bebidas continuam a ser úteis por uma questão de dias, todavia continuam a ser uma presença destrutiva na Terra durante séculos" explicou Sian Sutherland, citado pelo The Guardian.

Sutherland contou também que os activistas estavam em negociação com todos os principais supermercados do Reino Unido, mas, até agora, nenhum deles se comprometeu a introduzir um corredor livre de plástico.

No entanto, inspirada por David Attenborough, a rainha Isabel II já declarou "guerra" ao plástico. O Palácio de Buckingham vai reduzir o desperdício de plástico. Segundo os media britânicos a decisão foi tomada depois de a rainha ter assistido ao documentário de David Attenborough, Blue Planet II, que denuncia o impacto devastador que os resíduos de plástico têm no planeta.

