Nunca tinha usado o SNS 24, o serviço de aconselhamento telefónico do SNS. Basta telefonar para o 808242424 e é-se logo atendido por uma enfermeira ou um enfermeiro que através de perguntas bem julgadas consegue rapidamente dizer-nos a gravidade do nosso problema e aquilo que devemos fazer para tentar resolvê-lo.

A pessoa que me atendeu era calma e empática. Deu-me tempo e ouviu as minhas respostas (e perguntas) com cuidado. Repetiu algumas perguntas mais importantes como precaução. Foi muito ao pormenor. O mais tranquilizador para mim foi o tempo que me deu para exprimir os meus medos.

Não me despachou nem se precipitou a mandar-me para o hospital mais próximo. Há muita gente que usa injustamente o SNS 24 para passar à frente dos outros nas urgências (e não pagar a taxa moderadora). Mas compreendo que o façam e até gosto que façam assim porque o diálogo directo com uma enfermeira especializada em falar com doentes ao telefone (coisa mais difícil do que se pensa) permite que sejam logo submetida a uma triagem fiável.

Como a grande maioria das queixas é trivial o efeito desta triagem, feito através dum diálogo cuidadoso, é tranquilizador. Em casos de verdadeira urgência aposto que o SNS 24 faz tudo para ajudar o doente a ser visto o mais depressa possível.

É crucial que o atendimento no SNS 24 seja mais calmo, demorado e humanamente satisfatório do que aquele que se presta num hospital atarefado. E se a queixa é trivial não ralham connosco. Estar à vontade é bom para a saúde.

