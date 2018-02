Os directores dos três serviços de Medicina do Hospital de Faro estão demissionários devido à falta de resposta para a sobrelotação de doentes e à alegada pressão para altas precoces, denunciou o Sindicato dos Médicos, nesta terça-feira.

PUB

Em declarações à Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médico (SIM), Jorge Paulo Roque da Cunha, disse que os três directores em causa pediram a demissão. Segundo Roque da Cunha, aqueles serviços do hospital deparam-se com uma sobrelotação de doentes e com dificuldades de internamento.

O SIM refere que a administração do hospital tentou pressionar os serviços para que dessem altas antecipadas a doentes.

PUB

"É uma atitude irresponsável. Apelo a que o Ministério da Saúde invista no hospital do Algarve, invista nos serviços e o dote dos recursos humanos necessários", afirmou Roque da Cunha.

O secretário-geral do Sim voltou ainda a lamentar os atrasos na abertura de concurso para cerca de 700 recém-especialistas hospitalares que concluíram o internato há mais de dez meses.

PUB