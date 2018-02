Três agentes da PSP, do comando distrital de Faro, foram assistidos no Hospital de Faro nesta terça-feira, depois de terem sido agredidos por um homem de 45 anos, com um martelo e uma enxada, em Olhão. O agressor também acabou no hospital. Dois dos três agentes já tiveram alta.

"Um dos agentes foi agredido na cabeça, levou alguns pontos, mas já teve alta, enquanto outro agente sofreu uma fractura num dedo da mão e uma lesão no ombro, mas também já teve alta. O terceiro agente e o agressor estavam ainda no hospital para serem assistidos", disse fonte da PSP, explicando que o agente ainda no hospital tinha apenas escoriações.

Segundo o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) Hugo Marado, os três agentes foram chamados cerca das 18h a uma oficina de reparação de automóveis em Olhão devido a queixas sobre "um indivíduo que estava completamente alterado".

Quando chegaram ao local, os três agentes da PSP tentaram acalmar o homem que "começou a ameaçar e a atacar" os elementos policiais "com um martelo e uma enxada", contou o comissário.

"Os agentes conseguiram imobilizar o agressor, mas durante a imobilização ficaram feridos e também o indivíduo teve de ser hospitalizado", acrescentou Hugo Marado, referindo que o motivo do ataque é ainda desconhecido.

