O debate em torno da legislação que controla o acesso a armas de fogo está esta semana na agenda do Presidente norte-americano. Donald Trump planeia reunir-se com congressistas na Casa Branca para discutir a actual legislação e assevera em tom de antecipação, num encontro com governadores estaduais, que a National Rifle Association (NRA) não será um obstáculo. O encontro deverá acontecer quarta-feira e incluirá representantes democratas e republicanos.

“Não se preocupem com a NRA. Eles estão do nosso lado”, assegurou nesta segunda-feira o líder norte-americano a um grupo de mais de 35 governadores, incluindo o governador republicano do estado da Florida, Rick Scott, durante um encontro na Casa Branca. “Vocês têm tanto medo da NRA. Não há nada para recear”, afirmou.

PUB

PUB

“Se eles [NRA] não estão contigo, temos de lutar contra eles de vez em quando. Tudo bem. Eles estão a fazer o que acreditam que é certo”, justificou Trump.

As declarações de Trump surgem um dia depois de o Presidente norte-americano ter almoçado com membros séniores da National Rifle Association. Também esta segunda-feira Donald Trump repetiu a sugestão, feita na última semana – durante um encontro com sobreviventes, professores e familiares das vítimas do ataque à escola secundária Marjory Stoneman Douglas –, de fornecer armas de fogo aos professores como medida de prevenção de tiroteios em escolas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, Trump não teceu comentários sobre um eventual aumento da idade mínima legal para comprar armas semiautomáticas.

Depois de ter criticado o FBI, Trump voltou a condenar a forma como as autoridades responderam ao tiroteio. “A forma como agiram foi, francamente, nojenta”, avaliou. O Presidente norte-americano — que por duas vezes escapou ao serviço militar norte-americano — assegurou ainda que, se estivesse presente no local, teria ido ao encontro do atacante, “mesmo se não tivesse nenhuma arma” e repetiu que o agente que não respondeu ao ataque foi “um cobarde”.

O debate em torno do acesso a armas de fogo tem estado no centro da actualidade dos Estados Unidos. Na última semana, Donald Trump pediu ao procurador-geral, Jeff Sessions, legislação para impedir a venda de equipamento que aumenta o poder de fogo das armas semiautomáticas semelhantes à que foi usada no mais recente ataque na Florida. A proibição da comercialização dos chamados bump stocks é vista pelos defensores do controlo de armas como uma medida modesta e por essa razão pedem acções mais abrangentes.

PUB