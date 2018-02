Era um dos mais esperados cabeças-de-cartaz dos festivais de Verão portugueses, mas não será este ano que veremos Björk em Paredes de Coura. A cantora islandesa cancelou a sua presença no festival, para o qual tinha concerto marcado para o último dia, 18 de Agosto. Num curto comunicado, a Ritmos, promotora do evento, anuncia o cancelamento “por motivos alheios ao festival” e anuncia para breve a apresentação de um novo cabeça-de-cartaz.

PUB

Noutro comunicado, citado pela Ritmos e emitido pelos representantes de Björk, o cancelamento é justificado com “questões logísticas inesperadas” que obrigaram “a alterações na próxima digressão de Verão”. É a segunda vez que Björk cancela um concerto em Portugal (em 2012, foi presença anunciada no Nos Primavera Sound, algo que acabou por não se concretizar). A autora de Debut viria ao Minho apresentar o seu álbum mais recente, Utopia, naquele que seria o seu quarto concerto em palcos portugueses depois de passagens pelos Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 1996, no Festival Hype@Meco, em 2003, e no Sudoeste, na Zambujeira do Mar, em 2008.

O Vodafone Paredes de Coura realiza-se entre 15 e 18 de Agosto. Do cartaz conhecido até ao momento fazem parte nomes como Fleet Foxes, Big Thief, Curtis Harding ou Skepta.

PUB

PUB