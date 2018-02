O nome mais sonante é o britânico Sir David Chipperfield – autor do edifício da America’s Cup (vela), em Valência, da Cidade de Justiça, em Barcelona, dos museus River and Rowing em Henley-on-Thames, Inglaterra, ou Neues, em Berlim –, que vem representar a Europa no ciclo internacional de conferência Contexto(s) na Arquitectura, que a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) promove entre o final deste mês e Abril.

Mas o programa abre já esta quarta-feira, dia 28, com a presença do arquitecto africano Issa Diabaté (n. Abidjan, Costa do Marfim, 1969), que virá falar do contexto da arquitectura no Continente Negro mas também certamente da sua circulação por escolas e países da Europa e da América.

No dia 22 de Março, a FAUP acolhe o australiano Paul Owen, um dos fundadores do gabinete Owen & Vokes & Peters, em Brisbane; seguindo-se o norte-americano Rick Joy, com escritório em nome próprio em Tucson, no Arizona (11 de Abril); e o chinês Li Xiaodong, sediado em Pequim (18 de Abril).

A única data ainda por marcar é a da conferência de Chipperfield, que assim irá regressar ao Porto após uma primeira presença na FAUP, em 1999, no âmbito do ciclo Discursos sobre Arquitectura, quando era ainda um jovem arquitecto pouco conhecido.

As conferências realizar-se-ão todas no Auditório Fernando Távora da FAUP, e serão proferidas em Inglês. No final, será lançada uma publicação com o registo das intervenções.

Com esta iniciativa, os responsáveis pela faculdade do Porto propõem-se “aprofundar o conhecimento em torno de temas com pertinência contemporânea e internacional” – diz a instituição, em comunicado –, querendo ainda “confrontar o pensamento contemporâneo nacional com a actualidade internacional”, alargando-a aos cinco continentes.

