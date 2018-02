Kim Kardashian partilhou a primeira selfie com o último bebé da casa, Chicago West. Na imagem, a socialite e a filha de Kanye West, nascida através de barriga de aluguer a 15 de Janeiro, aparecem com um filtro temático do Instagram.

A fotografia teve cerca de seis milhões de likes em nove horas. "O Kanye e eu estamos felizes em anunciar a chegada da nossa bebé linda e saudável", escreveu Kim numa publicação partilhada no seu site.

PUB

PUB

"Estamos incrivelmente agradecidos à nossa barriga de aluguer que fez com que os nossos sonhos se tornassem realidade, com o maior presente que se pode oferecer, e aos nossos maravilhosos médicos e enfermeiras pelo cuidado especial” revelou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"North e Saint estão especialmente felizes em receber a irmã bebé", acrescentou.

Kim Kardashian já tinha dado à luz uma menina e um menino, North e Saint West, com quatro e dois anos de idade, respectivamente. Todavia, quando o casal decidiu ter o terceiro filho, os médicos aconselharam Kim a recorrer a uma barriga de aluguer devido a possíveis complicações de saúde. Kim sofre de pré-eclâmpsia, que pode causar convulsões e morte.

PUB