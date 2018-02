Em meados de Janeiro, Kaia Gerber estreou-se na temporada de alta-costura em Paris e destacou-se no desfile de Primavera/Verão 2018 da Chanel. Já a 26 de Fevereiro, com apenas 16 anos, Kaia apareceu na nova campanha de malas da marca.

PUB

Para a sessão, Karl Langerfeld convidou a filha de Cindy Crawford a entrar no apartamento de Coco Chanel, que se situa por cima da loja principal da marca, em Paris. Nas fotografias, feitas pelo próprio Karl Lagerfeld, a jovem supermodelo está num sofá de camurça, enquanto revela as últimas, malas acolchoadas e de de cores claras.

PUB

Entre as bolsas apresentadas estão as transparentes de PVC, vistas no desfile de Primavera/Verão 2018, bem como a Gabrielle Bag e a Chanel Boy Bag.

PUB