A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) fugiu a comentar o diálogo iniciado por PS e PSD na passada semana, mas deixou claro que não está interessada em falar com os sociais-democratas sobre investimento público, apesar de Rui Rio ter dito que queria dialogar com todos os partidos. “Não sinto necessidade nesse diálogo”, afirmou Catarina Martins, nas Caldas da Rainha, no início das jornadas parlamentar do BE.

Catarina Martins disse que é hora de o investimento público ser “discutido à esquerda” e aponta o da ferrovia como central. “Mais do que comentar reuniões, encontros e desencontros, o mais importante é debater o investimento a fazer”, acrescentou.

A líder do BE lembrou o desinvestimento que tem sido feito na ferrovia ao longo dos últimos 30 anos e quer que o PS discuta este investimento no próximo Orçamento do Estado. Quer também que ele seja central na discussão dos fundos europeus 2020 e 2030.

O BE pede a reconversão de todas as linhas em território nacional, garantindo esse investimento em nome da “redução das assimetrias entre regiões”, do “combate às aquecimento central” e da “reconversão energética”.

O BE começou as jornadas parlamentares com uma viagem de comboio entre Torres-Vedras e as Caldas da Rainha, onde Catarina Martins diz foram retirados dois comboios por dia. Pede que toda a linha do Oeste seja reconvertida e não apenas os 20% previstos pelo Governo.

Esta opção mereceu também críticas do deputado Heitor de Sousa, eleito pelo distrito de Leiria.

No final da sua intervenção Catarina Martins revelou que o deputado Jorge Falcato não pode integrar a viagem, porque os comboios da linha do Oeste não estão preparados para receber cidadãos em cadeiras de rodas.

