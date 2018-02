Haverá algum português que não conheça filhoses? Mas é filhoses ou filhós? Não será por aí que o gato lá vai.

Se as há bem feitas e apetitosas o ano inteiro, são as filhoses da dona Bárbara Rodrigues, residente em Cabaços, aldeia de Alcoutim. Vemo-la fazer três tipos de filhoses: de perna, enroladas e de forma. A massa de cada uma é diferente, com sabores como laranja, aguardente, erva-doce e cerveja. O elemento final que as cobre depois de fritas é da maior importância: mel de rosmaninho local, deixado a ferver até atingir o ponto certo.

Estes saberes têm passado de geração em geração na família da dona Bárbara, cuja neta já domina as receitas. Pequenos tesouros por descobrir neste recanto algarvio.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

