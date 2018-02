O Viktoria Plzen sofreu esta segunda-feira a primeira derrota na Liga checa, ao perder por 0-1, em casa, com o Jihlava, penúltimo classificado, em jogo da 18.ª jornada. Apesar de tudo, o adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Liga Europa mantém uma confortável vantagem na liderança da prova.

Um golo solitário de Tlusty (22') chegou para aplicar a primeira derrota no campeonato ao Plzen, depois de um arranque com 14 vitórias consecutivas. Ao fim de 18 jornadas, o líder da competição soma 47 pontos, mais 12 do que o segundo classificado (o campeão em título Slavia de Praga), com Sigma Olomouc e Slovan Liberec a partilharem o terceiro lugar.

O Sporting recebe os checos a 8 de Março, na primeira mão dos "oitavos", com o segundo jogo marcado para uma semana depois, no dia 15, em Plzen.

