Foi um torneio em cheio, o The Honda Classic no Champion Course (Par 70) do PGA National, em Palm Beach Gardens, na Florida. Num dos mais duros testes no calendário do PGA Tour, houve emoção até ao fim e um Tiger Woods a dar mostras de, a pouco e pouco, estar a regressar ao seu melhor, quem sabe a tempo de ser um dos candidatos, em Abril, no Masters Tournament, em busca do quinto título em Augusta National

O norte-americano Justin Thomas, de 24 anos, campeão da FedEx Cup em 2017, foi o vencedor batendo o compatriota Luke List no primeiro buraco do play-off, depois de ambos terem feito birdie 4 no último buraco regulamentar e concluído com um total de 272 pancadas, 8 abaixo do par. No desempate, no 18 (Par 5), Thomas repetiu o birdie ao bater uma madeira 5 sobre a água e fazendo dois putts para 4.

“Foi outro nível de dificuldade. Não tanto a quantidade de gente a que estava tentar ganhar, mas o campo em si, dentro e fora dele”, afirmou.

Luke List, de 32 anos, ainda sem vitórias no circuito americano, fez um back nine em 32 pancadas, só tendo a lamentar o driver que bateu no play-off, O sueco Alexander Noren ficou em terceiro, a uma pancada do play-off, o inglês Tommy Fleetwood foi quarto e o quino posto foi partilhado pelo por Webb Simpson e o sul-coreano Byeong-Hun An, este o autor da melhor volta final, com 65 pancadas.

Foi a segunda vitória da época (2017/2018) para o jogador do Kentucky, não contando com o triunfo na Coreia do Sul no Outuno (CJ Cup), e a sétima nos últimos 31 torneios em que participou. Com o mais recente êxito, subiu para terceiro no ranking mundial, estando um lugar à frente do seu amigo Jordan Spieth, o que tem pouco significado para ele. “Nem por isso, porque há ainda mais dois lugares que quero subir.”

À sua frente na tabela, o n.º 1 Dustin Johnson, dos EUA, e o n.º 2 Jon Rahm, de Espanha. Quem deu um grande salto no ranking foi Tiger Woods: ao terminar o The Honda Classic no 12.º lugar isolado, com um total 280 (Par), galgou 155 lugares a nível mundial, de 544.º para 389.º.

