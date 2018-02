O Atlético de Madrid confirmou esta segunda-feira a transferência do argentino Nico Gaitán e do belga Ferreira Carrasco para os chineses do Dalian Yifang, clube que há poucos dias garantiu o português José Fonte, ex-West Ham.

Sem divulgarem os valores em causa, os “colchoneros” reforçam os cofres com a venda de dois extremos que não se têm imposto na equipa de Diego Simeone.

"Queremos agradecer a Gaitán toda a sua entrega a estas cores durante o ano e meio em que vestiu a nossa camisola. Despedimo-nos de um grande futebolista e profissional, comprometido sempre com trabalho duro em prol do clube", assume o Atlético Madrid.

O argentino de 30 anos chegou a Madrid em 2016, oriundo do Benfica, a troco de 25 milhões de euros, sendo que na China é referida uma importância a rondar os 18 milhões pela transferência.

O lusodescendente Ferreira Carrasco, de 24 anos, chegou ao Atlético de Madrid oriundo do Mónaco, de Leonardo Jardim, a troco de 17 milhões, em 2015, mudando-se para a China por verba estimada em 60 milhões de euros.

Na semana passada, o Dalian Yifang contratou o campeão europeu José Fonte, de 34 anos, ao West Ham, a troco de 5,5 milhões de euros.

