Voltou a sofrer o Sporting, que só no período de compensação conseguiu (1-0) — com o último rasgo de Gelson — evitar que o Moreirense cavasse, em pleno Estádio de Alvalade, um fosso de consequências imprevisíveis antes da deslocação ao Estádio do Dragão, onde na sexta-feira tentará encurtar distâncias na luta pelo campeonato.

Jorge Jesus começa a sofrer com a recorrente apneia de um candidato que luta até ao último fôlego para manter a pedalada no sprint do título. Um sopro que, apesar de tudo, deixa marcas face à expulsão de Gelson (duplo amarelo), que falhará o encontro com o FC Porto, numa altura de algumas incertezas.

Positivo/Negativo Positivo Gelson Martins Coração e alma inesgotáveis, na medida exacta da qualidade que levou o Sporting para além da fronteira da vitória... com um golo que salvou a equipa, mas traiu Jesus, que viu o avançado expulso (por dedicatória a Rúben Semedo) e fora do Dragão.

Positivo Tozé Intenso e focado, sempre à procura da baliza, apostando na meia-distância e nas assistências para Bilel.

Positivo Rui Patrício Segurou em momentos-chave a possibilidade de vencer. Obviamente, foi mais pela qualidade do que pela quantidade de acções. Negativo Tiago Martins Dois preciosismos nas decisões mais polémicas, a invalidar o golo de Bilel (52’) e a expulsar Petrovic (61’). Nada a fazer no caso de Gelson Martins.

Sem Mathieu, Podence e Bas Dost, e mesmo intuindo o que surge mais à frente — com o Dragão a emergir no horizonte —, Jorge Jesus dificilmente poderia antecipar um quadro de quarentena que, devido a um surto de gripe, o obrigou a riscar pesos-pesados como Coentrão e William Carvalho, para além de Palhinha e Piccini.

O Sporting foi confrontado com uma situação que se reflectiu na inflação de reforços de Inverno (quatro) no banco, para além de Rafael Leão, tendo Petrovic sido destacado para o centro da acção, de onde foi desviado o argentino Battaglia, investido lateral-direito. Com tanto improviso, o “leão” precisou de algum tempo para pôr o último classificado em sentido. Os minhotos viram a oportunidade, mas estiveram longe de criar pânico, apesar das tentativas de Tozé.

Com a fasquia deixada por Bas Dost demasiado alta, Doumbia e Montero não correspondiam às expectativas, pelo que a esperança leonina recaía em Gelson e Bruno Fernandes, principais responsáveis pelos rasgos sportinguistas. Mas a eficácia trairia o ex-Sampdoria, incapaz de marcar as duas grandes ocasiões da primeira parte e tranquilizar a equipa, que viu ainda Battaglia e André Pinto falharem o alvo de forma desesperante.

Depois de processar devidamente toda a informação durante o intervalo, o Moreirense surgiu com outra convicção e adensou a atmosfera de Alvalade com um golo de Bilel aos 52’, lance invalidado após visionamento do VAR. Tiago Martins puniu um ligeiro e aparentemente inadvertido toque na bola do franco-argelino com o braço, após contacto com Bruno Fernandes. Com o mesmo critério, expulsou (por acumulação) o sérvio Petrovic, sancionado aos 61’ por um toque ligeiríssimo, perfeitamente casual, no egípcio Zizo.

Na sequência de duas decisões muito contestadas, o jogo prosseguiu ferido, com o Sporting a tentar desdobrar-se nas iniciativas incansáveis de Gelson e com o Moreirense a gerir a expectativa criada pelo lance de golo anulado, explorando a superioridade numérica para equilibrar a relação de forças.

Com o cronómetro a desgastar emocionalmente o candidato, os “leões” só encontraram a saída do túnel depois de uma defesa monumental de Rui Patrício e de um último rasgo de Gelson, ao cair do pano. Um gesto técnico a preceder um outro gesto, de solidariedade para com Ruben Semedo, que o vai obrigar a assistir ao clássico a partir da bancada.

