Já se sabe quais são as músicas que vão disputar a final do Festival da Canção. A segunda leva de canções foi escolhida na gala da noite deste domingo. Diogo Piçarra conquistou o júri e o público e conseguiu arrancar os 12 pontos a ambos.

Canção do Fim, composta e interpretada por Diogo Piçarra; O Jardim, composta por Isaura, na voz de Cláudia Pascoal; Bandeira Azul, composta por Tito Paris e interpretada por Maria Inês Paris; Patati Patata, de Paulo Flores (interpretada com Minnie e Rhayara); O Voo das Cegonhas de Armando Teixeira na voz de Lili; Sunset pelo compositor e intérprete Peter Serrado e Amor Veloz composta por Francisco Rebelo e interpretada por David Pessoa são as músicas que passaram à semi-final do concurso.

Às canções apuradas este domingo juntam-se os temas que conseguiram o bilhete para a final na semana passada: Para te dar abrigo, de Fernando Tordo para Anabela; Para sorrir eu não preciso de nada, de Júlio Resende, com letra de Camila Ferraro, para Catarina Miranda; Zero a zero, de Benjamim para Joana Espadinha; (sem título) de e por Janeiro; Anda estragar-me os planos, de Francisca Cortesão e Afonso Cabral para Joana Barra Vaz; e Só por ela, de Diogo Clemente para Peu Madureira; Sem medo, composta por Jorge Palma e interpretada por Rui David. A última foi anunciada como finalista na segunda-feira, depois de ter sido detectado um erro na contagem dos votos do público.

A final está marcada para o dia 4 do Março no Pavilhão Multiusos de Guimarães e disputa-se entre os 14 finalistas apurados nas duas semifinais.

