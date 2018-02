Até ao equinócio da Primavera o Sol não nasce no Pólo Norte. Pelo calendário, o extremo Norte da Terra deveria estar a atravessar uma das épocas mais frias do ano. Porém, não é isso que os termómetros estão a registar.

Durante o fim-de-semana, a estação meteorológica Cape Morris Jesup, na Gronelândia, a cerca de 650 quilómetros a sul do Pólo Norte, mostrou valores acima dos zero graus Celsius durante mais de 24 horas seguidas. Os valores não estavam assim tão baixos e durante tanto tempo desde Abril de 2011, altura em que o mercúrio ficou acima dos zero graus Celsius durante 16 horas. As temperaturas acima do normal reflectem-se na percentagem de gelo existente. Os valores registados surpreendem cientistas e investigadores e confirmam-se como cada vez mais frequentes.

As temperaturas poderão ter chegado aos 2ºC no Pólo Norte, segundo os cálculos do modelo US Global Forecast System. Não há medições directas a confirmar estas leituras estimadas, mas de acordo com Zack Labe, um investigador a fazer doutoramento na Universidade da Califórnia, garante que diferentes análises independentes mostraram que a temperatura no Pólo Norte ficou apenas "muito próxima" dos 0ºC. Ou seja, cerca de 30ºC acima do normal para esta época, diz ainda o investigador, segundo declarações citadas pelo Washington Post.

Em Julho de 2017, um estudo afirmava que os “invernos quentes” são um fenómeno cada vez mais frequente no Ártico desde 1980.

O aumento da temperatura está relacionada com registos de níveis de gelo mais baixos no Mar de Bering. Numa altura em que a água devia estar totalmente congelada, foram detectadas ondas na costa ocidental do Alasca.

Já no início do ano a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, na designação inglesa) informou que a percentagem de gelo é a mais baixa desde 1979.

Explica Robert Graham, do Instituto Polar da Noruega, que “uma vez que o gelo está a derreter e a ficar mais fino, torna-se mais vulnerável a tempestades de Inverno”. É então que os ventos fortes do Sul “empurram o gelo para o Norte, expondo a água do oceano, que liberta o calor da atmosfera oceânica".

