A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve durante a noite 58 pessoas, a maioria das quais por conduzirem com excesso de álcool no sangue, e apreendeu 14 doses de haxixe, informou hoje a GNR, em comunicado.

Entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de domingo, a GNR levou a cabo um conjunto de operações em todo o país, visando a prevenção e o combate à criminalidade violenta, bem como a fiscalização rodoviária.

No âmbito desta ação, foram detidas 58 pessoas em flagrante delito, das quais 42 por condução sob o efeito do álcool, 11 por condução sem habilitação legal, e uma por tráfico e consumo de estupefacientes, tendo apreendido 14 doses de haxixe.

No que respeita à fiscalização do trânsito, foram detectadas 577 infrações detectadas, 222 relacionadas com excesso de velocidade, 91 por condução com Taxa de Álcool no Sangue (TAS) superior ao permitido por lei, e 41 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Segundo a GNR, foram registadas ainda 38 infrações relativas aos sistemas de iluminação ou sinalização, 26 relacionadas com falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança, 17 casos de uso de telemóvel durante a condução e 13 situações de ausência de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No que respeita à sinistralidade, foram registados 76 acidentes, dos quais resultaram 36 feridos leves.

