O Governo da Coreia do Norte está disponível para conversações com os Estados Unidos. A revelação foi feita pelas autoridades da Coreia do Sul após o encontro do Presidente Moon Jae-i com o general Kim Yong-chol, responsável pelo departamento de relações inter-coreanas de Pyongyang.

O general está em Pyeongchang, na Coreia do Sul, onde terminam neste domingo os Jogos Olímpicos de Inverno e onde foi iniciado o degelo nas relações peninsulares, depois de um ano de retórica bélica entre Pyongyang e os Estados Unidos devido ao programa nuclear do líder Kim Jong-un.

Os Estados Unidos revelaram na semana passada que a Coreia do Norte cancelou em cima da hora um encontro entre um representante de Pyongyang e o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que esteve na cerimónia de abertura dos Jogos. Esse encontro não foi confirmado nem por Seul nem por Pyongyang.

A notícia de que Pyongyang está disponível para conversações surge um dia depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado o maior pacote de sanções americanas contra a Coreia do Norte, nomeadamente através de operações para interceptar navios que levem abastecimentos a este país. E foi dada em simultâneo com outra: Coreia do Norte fez saber este domingo que qualquer bloqueio marítimo aos seus navios por parte dos EUA será considerado "um acto de guerra".

