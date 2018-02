Relatos de uma explosão “enorme” na cidade de Leicester, levaram a que a polícia britânica aconselhasse os moradores a evitar a área. O alerta foi dado no final da tarde deste domingo. A Reuters avança que quatro pessoas foram conduzidas ao hospital.

A Reuters avança que há danos numa loja de conveniência e numa habitação, que colapsou. Sabe-se apenas que a explosão teve lugar na loja de conveniência, causando um incêndio. Ainda não são conhecidas as causas da explosão, mas as autoridades afastam a hipótese de terrorismo, avança a agência.

PUB

PUB

Um porta-voz do serviço de ambulâncias de East Midlands disse ao Leicester Mercury que os quatro feridos estavam em estado grave. Um porta-voz da polícia local disse ao mesmo jornal que “as empresas e as casas da vizinhança imediata foram evacuadas”. O Mercury dá conta de cerca de 60 casas evacuadas.

Há oito carros de combate a incêndios no local e a polícia cortou as duas ruas do cruzamento onde se deu a explosão, avança o mesmo jornal. As imagens do local da explosão partilhadas no Twitter mostram destroços espalhados por toda a rua.

Uma porta-voz dos bombeiros de Leicester disse à BBC que se tratava de uma operação de “busca e salvamento”. “Não sabemos se há pessoas feridas ou presas [debaixo dos destroços]”, avançou a porta-voz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Todos os serviços de emergência estão neste momento a tratar deste incidente”, disse uma fonte da polícia local à Reuters. “Por favor, evitem a área.”

Um transeunte, que tinha passado há poucos minutos pelo local do incidente e se encontrava nas proximidades no momento da explosão, contou ao Leicester Mercury que ouviu “uma explosão enorme, seguida de fumo e num minuto ou dois o local estava envolto em labaredas de fogo e ouviam-se sirenes”. “É uma devastação absoluta. Nunca vi nada assim na minha vida”, cita o jornal local.

PUB