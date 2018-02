O Manchester City venceu neste domingo a Taça da Liga, batendo na final o Arsenal por 3-0. Com esta conquista, Pep Guardiola festeja o seu primeiro troféu em solo inglês, quase dois anos depois de ter chegado à Premier League para treinar os "citizens", podendo juntar a taça aos 21 troféus que ganhou quando orientou o Barcelona (14) e o Bayern Munique (7).

Na final disputada no Estádio de Wembley, em Londres, Sergio Aguero colocou a equipa de Manchester na frente do marcador bem cedo (18'), aproveitando a má abordagem ao lance de Shkodran Mustafi.

Pouco depois do início do segundo tempo (58'), um remate de Gundogan foi desviado por Vincent Kompany, dilatando a vantagem para o Manchester City que, pouco depois (65'), fixou o resultado final por intermédio de David Silva.

O Arsenal esteve longe de ser uma equipa capaz de incomodar o Manchester City (que conquistou o troféu pela quinta vez na sua história, igualando Aston Villa, Chelsea e Manchester United, no segundo lugar do ranking, liderado pelo Liverpool, com oito) e só por uma ocasião, protagonizada por Pierre-Emerick Aubameyang, esteve perto de ultrapassar Claudio Bravo.

Arsène Wenger continua assim sem conseguir vencer uma Taça da Liga, o único troféu que falta ao francês. O técnico dos "gunners" perdeu na final pela terceira vez durante o seu reinado de 21 anos no Arsenal.

Quanto a Pep Guardiola, cuja equipa tem 13 pontos de vantagem para o segundo na Premier League, voltou a usar na lapela o laço amarelo que simboliza o seu apoio aos dirigentes catalães presos em Espanha e que já lhe causou problemas junto da Federação inglesa de futebol (o treinador catalão arrisca ser castigado por exibir acessórios associados a mensagens políticas).

