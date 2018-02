O clássico que opunha os rivais PAOK e Olympiacos foi cancelado, na tarde deste domingo. Quando o treinador catalão, Oscar Garcia, se dirigia para a sua área técnica, foi atingido no olho por um rolo de papel. Os adeptos da casa lançavam milhares de papéis para o relvado, num comportamento que faz parte da coreografia habitual dos fãs de Salónica.

O treinador da equipa visitante recolheu imediatamente aos balneários, acompanhado pela polícia. Minutos depois, os jogadores do Olympiacos — que já se encontravam na sua metade do terreno — seguiram a equipa técnica e aguardaram o desenrolar dos acontecimentos.

O lado visitante recusou-se a sair de novo para o relvado, afirmando que não estavam reunidas condições de segurança para o início do encontro. Depois de ser analisado no centro médico do estádio, o treinador da equipa de Atenas foi levado para o hospital, por precaução.

Os quase trinta mil fãs — que esgotaram por completo a lotação do Estádio de Toumba, em Salónica — esperaram quase duas horas pelo anúncio definitivo que ditaria o cancelamento do jogo. A equipa da casa pode ser punida com uma derrota e ver — pela segunda vez esta época —, o seu estádio interditado, devido a este incidente.

O clássico deste domingo era de extrema importância para o PAOK que, em caso de vitória, dava um passo de gigante para a conquista do título, 33 anos depois. Se for punido com uma derrota, pode ser ultrapassado pelo AEK, segundo classificado, que tinha dois pontos de desvantagem. A equipa de Atenas espera agora pela deliberação dos organismos desportivos helénicos. Em caso de vitória, encurtam distâncias para os dois primeiros, alimentando esperanças de revalidar o título pela oitava vez consecutiva.

