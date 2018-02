O Desportivo de Chaves somou neste domingo o segundo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Estoril por 2-0, em encontro da 24.ª jornada da prova. O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Matheus Pereira, que, após chocar de cabeça com Mano, caiu inanimado no relvado.

PUB

O futebolista do Desp. Chaves foi prontamente assistido pelas equipas médicas das duas equipas e recuperou a consciência, tendo sido encaminhado para o hospital de ambulância para realizar exames. João Ribeiro, médico do Desp. Chaves, viria mais tarde a anunciar que o futebolista emprestado pelo Sporting aos flavienses sofreu um traumatismo craniano e deverá ficar no hospital em vigilância pelo menos durante 24 ou 48 horas, mas declarou estar "perfeitamente tranquilo" com a condição clínica do jogador, considerando que apenas se tratou de um susto.

No que diz respeito ao jogo, William apontou o seu nono golo no campeonato aos 17 minutos, colocando o Desp. Chaves na frente do marcador, enquanto Matheus Pereira, aos 84', fixou o resultado final. O Desp. Chaves ainda falhou um penálti, aos 81', por Pedro Tiba.

PUB

Com este resultado, o "onze" de Luís Castro, que só perdeu dois dos últimos 14 jogos, manteve-se isolado no sexto lugar, com 36 pontos, enquanto a formação de Ivo Vieira sofreu o terceiro desaire seguido e manteve-se com 21 pontos, para já no 16.º posto.

PUB