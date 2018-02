O Boavista somou neste domingo a quarta vitória consecutiva em casa na I Liga portuguesa de futebol, ao golear o Vitória de Setúbal, única equipa sem triunfos fora, por 4-0, em encontro da 24.ª jornada.

PUB

Henrique (12 minutos), o gambiano Yusupha (45'+1' e 71') e o angolano Mateus (53') apontaram os golos dos "axadrezados", que somam oito triunfos e quatro desaires no Bessa.

A formação de Jorge Simão passou a somar 33 pontos, a três do Desportivo de Chaves (sexto) e quatro do Rio Ave (quinto), enquanto os comandados de José Couceiro continuam com 21, dois acima do último colocado, no 15.º posto.

PUB

PUB