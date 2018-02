O jornal Região de Leiria ganhou a medalha de prata da Society for News Design – o equivalente aos Óscares do design no jornalismo – na categoria Breaking News. A capa premiada saiu para as bancas a 22 de Junho de 2017 e é ocupada quase na totalidade por uma fotografia do fotojornalista Joaquim Dâmaso, tirada durante os incêndios de Pedrógrão Grande. O jornal regional é, até agora, o único título português distinguido pela Society for News Design (as votações decorrem ainda até domingo), e surge rodeado de grandes nomes do jornalismo internacional, como o New York Times e o Washington Post.

O Região de Leiria foi o único jornal regional português distinguido pela Society for News Design este ano. “Fomos a excepção que confirma que quando trabalhamos com muita dedicação e temos sonhos maiores do que os receios facilmente conseguimos chegar bem longe”, avalia Francisco Santos, director da publicação, em declarações ao PÚBLICO.

Na categoria Breaking News, o vencedor da medalha de ouro foi o Los Angeles Times, também com uma fotografia tirada durante um incêndio, no Sul da Califórnia, no ano passado. Na categoria Retrato, o vencedor da medalha de ouro foi o New York Times; a medalha de prata foi para o Washington Post.

“Gostamos sempre de nos comparar com os melhores”, resume o director do jornal leiriense. “Sempre que temos oportunidade gostamos de entrar nos concursos. Foi nesse quadro que, repetindo uma iniciativa regular, decidimos entrar neste certame”, explica. Salienta ainda a importância do trabalho do fotojornalista Joaquim Dâmaso, autor da fotografia, e da equipa que o acompanha.

“É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido, é um privilégio”, afirma o repórter fotográfico, contactado pelo PÚBLICO. “Não foi à toa que fizemos uma capa com esta dimensão”, atalha, “achámos que a imagem tinha poder por si própria”. Na fotografia, vê-se Maria do Rosário, 84 anos, natural de Figueiró dos Vinhos, no meio de uma mata ardida apenas com um regador cor-de-laranja nas mãos. O título "Azar ou incúria?" aparece a branco, contrastando com o negro do solo.

A distinção da Society for News Design soma-se aos cinco prémios ibero-americanos ÑH2017, conquistados no ano passado com a mesma capa.

