O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a imposição de um cessar-fogo de 30 dias, quase uma semana depois do início dos violentos bombardeamentos sobre Ghouta Oriental, levados a cabo pelas forças de Bashar al-Assad e dos seus aliados russos. A decisão foi tomada este sábado na sede da organização mundial, em Nova Iorque, e tem como objectivo permitir a entrada de ajuda humanitária nos enclaves rebeldes nos arredores de Damasco e a retirada de todos os feridos.

A votação tinha sido alvo de sucessivos adiamentos – o último dos quais na sexta-feira – muito por culpa das exigências de Moscovo a favor da não-aplicação da trégua contra os combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico, da Frente Al-Nusra e de outros grupos “que estão a bombardear os bairros residenciais” da capital da Síria.

A demora na procura de um compromisso no Conselho de Segurança apenas contribuiu para prolongar a chuva de bombas iniciada no passado domingo à noite sobre as proximidades de Damasco controladas pela oposição ao regime de Assad até ao próprio dia da aprovação da resolução.

Este sábado o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês) registou a ocorrência de pelo menos cinco raides aéreos contra Douma, Harasta, Mesraba, Hammouriyeh e meia dúzia de outras vilas e aldeias próximas de Goutha, onde se calcula habitarem perto de 400 mil pessoas. O SOHR referiu que os ataques foram perpetrados por aviões russos e sírios, mas Moscovo nega qualquer envolvimento directo.

De acordo com aquela organização com sede no Reino Unido, os bombardeamentos já mataram cerca de 500 civis – incluindo 126 crianças – e deixaram feridos mais de 2400. Do número total de mortes, os Capacetes Brancos – com são conhecidos os agentes de uma outra ONG, a Defesa Civil da Síria – calculam que pelo menos 350 ocorreram nos primeiros quatro dias do ataque, embora admitam estar a fazer uma contabilização por baixo.

“Talvez sejam muitos mais. Não conseguimos contar o número de mártires ontem [sexta-feira] ou no dia anterior porque os aviões de guerra estão a percorrer os céus”, conta à Reuters um porta-voz do grupo, Siraj Mahmoud.

Milhares de civis encontram-se escondidos no meio dos destroços, transformados em autênticos bunkers, e contam os minutos para a chegada da ajuda humanitária, numa altura em que a maioria da região está sem acesso a energia e água potável e os medicamentos e alimentos básicos escasseiam.

As crianças, contam as testemunhas, são os que mais sofrem. “A situação é dramática. Temos aqui um número de elevado de crianças entre os seis meses e os cinco anos sem nada para comer”, relata um activista no local, citado pelo Guardian, que revela que entre os mais novos há quem “não coma há dois dias consecutivos”.

O massacre naquela região cercada pelas forças de Assad desde 2013 espoletou um intenso coro de críticas junto da comunidade internacional contra Moscovo – com Estados Unidos, Alemanha, França e Turquia à cabeça – mas os russos, a par dos seus correligionários sírios, insistiram que os bombardeamentos apenas têm como alvo os grupos terroristas islâmicos que se escondem em Ghouta Oriental e que, acusam, têm liderado ataques com morteiros contra Damasco e utilizado civis como escudos humanos nas suas acções agressivas.

Os rebeldes que controlam a Síria são um grupo bastante heterógeno, composto pelas mais variadas facções, muitas delas de índole islamista. Com dez a 15 mil membros, a coligação Jaysh al-Islam é o grupo maior, logo seguido pela Faylaq al-Rahman, aliada do Exército Livre da Síria e, em tempos, da Hayat Tahrir al-Sham, um grupo liderado pela Frente Al-Nusra, nascida na Al-Qaeda.

Pese a aprovação do cessar-fogo, os avanços e recuos dos últimos dias voltaram a por a nu as dificuldades das Nações Unidas e particularmente dos Estados que compõem o Conselho de Segurança, em chegar a um compromisso que possa trazer paz a um território que se encontra em guerra civil há sete longos anos. François Delatter, embaixador francês na ONU, confessou que a ineptidão da organização em ajudar a população síria coloca em causa a sua própria credibilidade e apela a uma concertação de esforços, envolvendo todos os actores, que possa servir como demonstrações de força da comunidade internacional. “A tragédia síria não pode também tornar-se no cemitério das Nações Unidas”, declarou à BBC.

