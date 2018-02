Primeiro surgiu a notícia de que o responsável pela segurança da escola de Parkland, estado norte-americano da Florida, bloqueou e não entrou no edifício enquanto decorria o ataque que levou à morte de 17 pessoas. Agora, avança a CNN, também o primeiro reforço de segurança, constituído por três adjuntos do xerife do condado de Broward, ficou à porta. Só quando a polícia chegou é que avançaram para o interior do edifício onde Nikolas Cruz tinha baleado alunos, professores e funcionários.

A estação de televisão avança que os três agentes ficaram na rua, de arma em riste, atrás dos veículos.

A notícia chega através da polícia de Coral Springs, a primeira força a agir efectivamente para travar o atacante, que se mostrou surpreendida por não ter havido qualquer acção por parte dos adjuntos do xerife — que também são uma força policial armada. A lei norte-americana obriga o primeiro agente armado que chegue a um local onde decorre um incidente a interagir com o atacante, nem que seja para o distrair.

A CNN conta que o responsável pela polícia de Coral Springs mostrou-se descontente com o que diz ter sido uma fuga ao dever por parte dos agentes do xerife, e que a relação entre as duas forças arrefeceu. A acção destes agentes está agora a ser investigada.

Esta situação de aparente negligência da parte de vários agentes está a ser aproveitada pelos dois lados em debate após mais um ataque a tiro contra uma escola norte-americana: os defensores de uma política de segurança mais agressiva dentro das escolas, como o Presidente Donald Trump, argumentam que o incidente demonstra que é necessário fornecer armas aos professores; os opositores da proposta, pelo contrário, afirmam que o caso ilustra como a presença de indivíduos armados não é garantia de segurança perante um ataque.

Já este sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos criticou o responsável pela segurança da escola (também ele um adjunto do xerife de Broward, que estava armado) por este não ter agido enquanto decorria o ataque. Trump foi duro nas palavas ao dizer que o agente "não gosta de crianças". Esta semana, o chefe de Estado norte-americano defendeu a distribuição de armas a professores treinados para evitar novos ataques a escolas.

A ideia é partilhada por mais responsáveis. O governador da Florida, o republicano Rick Scott, defendeu, enquanto candidato, que deveria haver presença obrigatória de pelo menos um agente da lei em todas as escolas públicas e um "treino de tiro activo" também obrigatório para alunos e corpo docente, como recorda a Lusa.

Já este sábado, o governador, que foi apoiado pela Associação Nacional de Armas (NRA), manifestou a vontade de ter pelo menos um polícia em cada escola. Ao mesmo tempo, Scott defende a aplicação de algumas restrições no acesso a armas, como a subida para 21 anos da idade mínima para a sua compra.

