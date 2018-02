Luke List e Jamie Lovemark são os líderes cumprida a primeira metade do The Honda Classic, mas o homem de quem se fala no PGA National (Champion Course)) é Tiger Woods. Num campo de Par 70 extremamente difícil e debaixo de vento forte, o antigo n.º 1 mundial marcou 71 pancadas na segunda volta e subiu sete lugares integrando agora o lote dos 14.ºs, com um total de 141 (70 no primeiro dia).

Já no European Tour, o português Ricardo Melo Gouveia concluiu hoje a terceira volta do Commercial Bank Qatar Masters com 72 pancadas (par) no Doha Golf Club caindo 23 posições para o grupo dos 58.º, com um total de 211 (-5). Foi a sua pior marca da semana, depois de 71-68 nos dois primeiros dias. O líder é o inglês Oliver Fisher com 200 (66-69-65), 16 abaixo do par.

PUB

Voltando ao The Honda Classic, apenas quatro pancadas separam Tiger Woods de List (71-66) e Lovemark (68-69), que comandam com 137 (-3), seguidos à distância mínima por um quarteto composto pelo inglês Tommy Fleetwood (70-68), o sul-africano Rory Sabbatini (69-69) e os americanos Webb Simpson (66-72) e Russel Henley (68-70). O cut ficou fixado em 145 (+5) e deixou de fora o detentor do título, Rickie Fowler (71-76).

“Estou dentro da corrida”, disse Woods, que procura a sua primeira vitória desde que foi eleito o Jogador do Ano no PGA Tour em 2013. “Joguei muito bem hoje. Joguei bem o dia todo.” Embora não tenha escondido o seu contentamento por chegar ao fim-de-semana na posição em que se encontra, manteve-se temperado quanto às suas próprias expectativas, sabendo como sabe do escrutínio diário a que está sujeito, em que os altos são puxados ao limite e os baixos idem. “Ainda há um longo caminho a percorrer”, salvaguardou, reconhecendo que porém que está tudo em aberto e que qualquer um pode ganhar.

PUB

Este é o terceiro torneio do ano para Tiger Woods e o segundo em semanas consecutivas. A 28 de Janeiro, finalizou o Farmers Insurance Open, em San Diego, Califórnia, em 23.º. E a 16 de Janeiro, falhou o cut no Genesis Open, no Riviera Country Club, em Los Angeles. “Adoro Riviera, mas não consigo jogar bem lá. E agora aqui estamos, de volta a um campo de golfe que conheço e onde jogo bem”, explicou Woods, cuja melhor marca no The Honda Classic foi o 2.º lugar em 2012, só atrás do vencedor Rory McIlroy.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Ficaria chocado se ele não estiver lá no domingo com hipótese de ganhar, ele está perto de jogar muito, muito bom golfe”, disse Brandt Snedeker, que jogou as duas primeiras voltas com Woods. “Ele vai apenas melhorar. Quanto mais tempo tiver, à medida que a meteorologia ficar mais quente, vai sentir-se melhor e ser capaz de treinar mais.”

Patton Kizzire, vencedor em Janeiro do Sony Open no Havai, foi o outro jogador a integrar o grupo de Woods e disse sobre este: “Ele está a descobrir. Bateu alguns belos shots e putts. Foi bastante impressionante.” Kizzire falhou o cut após um 78 na sexta-feira.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB