A exibição esteve muito longe de ser convincente, mas Portugal cumpriu a sua obrigação e manteve neste sábado a invencibilidade no Rugby Europe Trophy 2017-18. No Complexo Municipal de Atletismo do Vale da Rosa, em Setúbal, a selecção nacional de rugby esteve irreconhecível nos primeiros 40 minutos e foi para o intervalo a perder por 14 pontos (3-17), mas com uma grande exibição do médio-abertura José Rodrigues (26 pontos) deu a volta ao resultado, conseguindo o terceiro triunfo na prova: 31-17.

Classificação: 1.º Portugal – 14 pontos (3 jogos)

2.º Holanda – 9 pontos (3 jogos)

3.º Polónia – 5 pontos (2 jogos)

4.º Suíça – 5 pontos (3 jogos)

5.º Rep. Checa – 4 pontos (2 jogos)

6.º Moldávia – 1 ponto (3 jogos)

Na edição 2016-17, a Suíça foi a única selecção que Portugal não conseguiu vencer com ponto de bónus ofensivo - quatro ou mais ensaios marcados – e o filme parece que vai repetir-se em 2017-18. Após vencer a Republica Checa (45-12) e Holanda (36-12) de forma inequívoca, Portugal era amplamente favorito contra o 31.º classificado da World Rugby, mas na primeira parte tudo correu mal à equipa treinada por Martim Aguiar.

Calendário e resultados: Rep. Checa-Polónia: 19-14

Moldávia-Holanda: 7-59

Polónia-Moldávia: 13-0

Portugal-Rep. Checa: 45-12

Suíça-Holanda: 27-30

Moldávia-Suíça: 20-22

Portugal-Holanda: 36-12

Portugal-Suíça: 31-17

Holanda-Polónia: 03/03/2018

Moldávia-Portugal: 10/03/2018

Rep. Checa-Suíça: 10/03/2018

Holanda-Rep. Checa: 17/03/2018

Suíça-Polónia: 17/03/2018

Polónia-Portugal: 24/03/2018

Rep. Checa-Moldávia: 21/04/2018

Apesar do domínio dos Lobos nos primeiros minutos, num ápice o jogo descontrolou-se para Portugal. Aos 18’, o ponta Ludovic Perrot com um bom ensaio colocou os suíços na frente (7-0) e nos minutos seguintes três jogadores portugueses saíram lesionados: de Vasco Ribeiro, Vasco Fragoso Mendes e António Cortes. O infortúnio desconcentrou o XV nacional e a Suíça aproveitou para fazer um segundo ensaio em cima do intervalo, novamente por Ludovic Perrot, colocando o marcador num surpreendente 3-17 favorável aos helvéticos.

Com a ameaça de uma derrota, o que seria uma enorme surpresa, Portugal entrou com outra atitude nos últimos 40 minutos. Embora longe de ser brilhante, a selecção nacional foi mais competente e contou com a classe de José Rodrigues. Infalível no jogo ao pé (quatro penalidades e duas conversões), o jogador de Agronomia desequilibrou a partida a favor dos Lobos, marcando os dois primeiros ensaios de Portugal – o “10” português terminou o jogo com 26 pontos.

Com a vitória garantida, os Lobos ainda chegaram ao terceiro ensaio, por Hugo Valente na jogada mais espectacular da partida: numa jogada típica de sevens, onde o agora pilar do Belenenses foi internacional, o “16” de Portugal ultrapassou ao pé a linha de defesa da Suíça e fez o toque de meta que fixou o resultado final em 31-17.

Com a vitória, a selecção nacional reforça a liderança do Rugby Europe Trophy 2017-18 e fica mais perto de garantir, pelo segundo ano consecutivo, a vitória na competição.

