Com muito coração e bravura, a Escócia alcançou neste sábado no estádio de Murrayfield, em Edimburgo, uma justa vitória frente à Inglaterra (25-13) garantindo pela primeira vez em 10 anos a conquista da Calcutta Cup – troféu atribuído ao vencedor do duelo entre escoceses e ingleses no Torneio das Seis Nações. Com a vitória da Escócia, a Irlanda, que derrotou em Dublin o País de Gales, por 37-27, fica em posição privilegiada para vencer a segunda competição desportiva mais antiga da Europa.

Uma vez mais, tudo indica que a tradição vai-se manter: a Inglaterra ficou numa posição difícil para garantir o que ninguém conseguiu nos últimos 30 anos: vencer o Torneio das Seis Nações por três vezes consecutivas. Em Edimburgo, a selecção comandada pelo australiano Eddie Jones encontrou pela frente uma Escócia inspirada e perante a habitual bravura escocesa, a Inglaterra cedeu.

Classificação: 1.º Irlanda – 14 pontos

2.º Inglaterra – 9 pontos

3.º Escócia – 8 pontos

4.º País de Gales – 6 pontos

5.º França – 6 pontos

6.º Itália – 0 pontos

PUB

PUB

Com uma primeira parte de grande nível, o XV liderado pelo técnico Gregor Townsend chegou ao ensaio por três ocasiões (Huw Jones, por duas vezes, e Sean Maitland) e a Escócia foi para o intervalo a ganhar por 22-6. Nos últimos 40 minutos, a Inglaterra ainda procurou reagir e reduziu para 22-13 com um ensaio de Owen Farrell, mas com um grande coração, os escoceses defenderam sempre bem e ainda aumentaram a vantagem para 25-13, com uma penalidade de Finn Russell.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Calendário e resultados: 1.ª jornada

País de Gales-Escócia, 34-7

França-Irlanda, 13-15

Itália-Inglaterra, 15-46

2.ª jornada

Irlanda-Itália, 56-19

Inglaterra-País de Gales, 12-6

Escócia-França, 32-26

3.ª jornada

França-Itália, 34-17

Irlanda-País de Gales, 37-27

Escócia-Inglaterra, 25-13

4.ª jornada

Irlanda-Escócia, 10/03 às 14h15

França-Inglaterra, 10/03 às 16h45

País de Gales-Itália, 11/03 às 15h00

5.ª jornada

Itália-Escócia, 17/03 às 12h30

Inglaterra-Irlanda, 17/03 às 14h45

País de Gales-França, 17/03 às 17h00

O desaire do “XV da Rosa” acabou por beneficiar a Irlanda, que em Dublin conseguiu ultrapassar o País de Gales. Os galeses estiveram a vencer por 13-5, mas os irlandeses confirmaram o favoritismo e com cinco ensaios asseguraram uma vitória com ponto de bónus ofensivo (37-27).

Com estes resultados, a Irlanda entra para as duas últimas jornadas com cinco pontos de vantagem e pode chegar à última jornada, quando ingleses e irlandeses se defrontam em Londres, com a vitória no Torneio das Seis Nações já assegurada.

PUB