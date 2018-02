A descoberta, absolutamente inesperada, fora já feita no dia 16 de Fevereiro. Mas só esta sexta-feira é que as autoridades francesas revelaram o feliz achado: quando a polícia fazia uma busca de rotina na área de serviço de uma auto-estrada na região de Seine-et-Marne, cerca de 30 quilómetros a este de Paris, encontrou no porta-bagagem de um autocarro uma pintura de Edgar Degas (1834-1917) que tinha sido roubada de uma exposição num museu de Marselha, no dia 31 de Dezembro de 2009.

A pintura em causa é Les Choristes (As Coristas, também designada As Figurantes), foi pintada em 1877, tem as dimensões 32x25 centímetros e, aquando do seu desaparecimento do Museu Cantini naquela cidade do sul de França, fora avaliada em cerca de 800 mil euros.

Na nota em que dá conta da recuperação desta obra de um dos nomes grandes do Impressionismo francês, o Ministério da Cultura explica as circunstâncias inesperadas da operação, e confirma que “os primeiros dados da investigação” levada a cabo pelos especialistas do Museu d’Orsay “permitem afirmar que se trata da obra” que tinha sido roubada.

Já a ministra da Cultura, Françoise Nyssen, celebrou a “feliz descoberta de uma obra preciosa que pertence às colecções nacionais e cujo desaparecimento representava uma forte perda para o património impressionista francês”. Les Choristes foi pintada por Degas a partir da ópera Don Juan, na altura em cena em Paris, e é uma das raras obras em que o pintor preferiu retratar coristas em vez das suas famosas bailarinas.

A revelação da descoberta do quadro coincide com o último fim-de-semana em que está aberta no Museu d’Orsay, “templo” parisiense da pintura impressionista, uma exposição precisamente dedicada ao pintor, intitulada Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry, e promovida a pretexto do centenário da sua morte.

O museu anunciou também já a realização, em Setembro de 2019, de uma nova exposição dedicada a Edgar Degas, desta vez precisamente versando a sua relação com o mundo da ópera. Foi a pensar nisso que o Museu d’Orsay comentou: “Esta pintura faltava-nos terrivelmente”.

A instituição parisiense não se pronunciou, contudo, sobre o valor monetário de Les Choristes, mas há um paralelismo que se pode fazer. Segundo a agência France Press, a Christie’s de Londres vai leiloar na próxima terça-feira, dia 27, uma obra ligeiramente maior, Dans les coulisses, com um base de licitação que varia entre 9,1 e os 13,7 milhões de euros.

