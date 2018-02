O disco Antwerpen, de Surma, é o único álbum português na lista de 22 nomeados para o prémio disco do ano europeu, anunciou este sábado a Impala - Associação de Empresas de Música Independente.

Surma, de Leiria, surge numa lista que integra, por exemplo, os britânicos King Krule e The xx, que já venceram o galardão, a austríaca Fever Ray, os belgas Millionaire, Loney Dear, da Suécia, o espanhol Xoel López e o duo franco-cubano Ibeyi, entre um conjunto de outros projectos de 19 países.

O projecto Surma, de Débora Umbelino, é "um dos brilhantes recém-chegados" à música europeia, descreve a Impala, no comunicado divulgado a partir de Bruxelas.

Lançado em Portugal em Outubro de 2017, pela Omnichord Records, o disco Antwerpen tem edição agendada para 16 de Março na Alemanha, Áustria e Suíça. O primeiro single do disco de estreia do projecto, Hemma, está nomeado para o Prémio Autores SPA (cuja gala se realizará a 20 de Março, no CCB, em Lisboa), na categoria Melhor Tema de Música Popular.

No início de 2018, Surma actuou no festival Eurosonic, na Holanda, e prepara-se para viajar para os Estados Unidos da América, para actuar no festival South By Southwest, em Austin, no Texas, no dia 17 de Março.

Até ao final de maio, Surma tem mais de 30 datas agendadas para concertos na Polónia, Alemanha, Suíça, Itália e Portugal.

Em 2017, um outro projecto de Portugal, os First Breath After Coma, igualmente de Leiria, foram nomeados para o prémio da Impala, que em edições anteriores foi entregue a discos de José Gonzalez, Adele, The xx e Agnes Obel. Antes, em 2016, a editora de Surma e dos First Breath After Coma, a Omnichord Records, recebeu da Impala o prémio Young Label Spotlight, que reconhece as jovens editoras europeias, independentes, mais inspiradoras da Europa.

O vencedor do prémio Melhor Álbum Europeu do Ano será anunciado pela Impala em Março, e sucederá à dinamarquesa Agnes Obel, vencedora no ano passado.

Os dinamarqueses D/troit, os alemães Gurr, a britânica Laura Marling, o francês Orelsan, o italiano Coez, o norueguês Cezinando, o holandês André Hazes Jr., a neozelandesa Aldous Harding, Kaukolampi, da Finlândia, Hangszersimogato, da Hungria, Chui i Jazz Orkestar HRT, da Croácia, Marko Louis, da Sérvia, Sirom, da Eslovénia, e Super Besse, da Bielorrússia, são outros projectos nomeados.

