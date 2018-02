A Microsoft e a fabricante de smartphones chinesa Xiaomi vão colaborar ao nível da inteligência artificial e programas de armazenamento de dados.

PUB

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo próprio vice presidente da Xiaomi, Wang Xiang, numa publicação do Twitter. De acordo com Xiang, o acordo deve “acelerar a velocidade a que a empresa traz novos produtos e serviços ao utilizador e ajudar a Microsoft a chegar a mais utilizadores ao usar produtos da Xiaomi”.

Trata-se de uma extensão da parceria que as duas empresas começaram em 2015, quando a Microsoft assinou um acordo para testar o Windows 10 em aparelhos da marca chinesa. Mais tarde, a Xiaomi comprou patentes à empresa norte-americana.

PUB

O novo acordo foca-se em duas áreas principais: a Xiaomi vai poder utilizar a Azure (o serviço de armazenamento de dados e computação da Microsoft) para guardar informação, e a Microsoft vai ter ajuda para melhorar colunas com inteligência artificial que usam a assistente digital da empresa, a Cortana. As empresas pretendem ainda explorar vários outros projectos ao nível do processamento de linguagem natural, visão computacional, e tradução.

Embora a Microsoft, o Google, a Amazon e a Apple continuem a ser das maiores empresas de tecnologia, a Xiaomi faz parte de uma nova geração de concorrentes asiáticos. Além dos telemóveis, foca-se em wearables e equipamentos que usam inteligência artificial para controlar aparelhos domésticos. “É uma das empresas mais inovadoras da China, e está a popularizar-se, rapidamente, em vários mercados do mundo”, diz Harry Schum, da equipa de investigação em inteligência artificial da Microsoft, em comunicado.

PUB