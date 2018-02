Nos últimos dias, Ghouta Oriental — o último grande bastião controlado pela oposição a Bashar al-Assad — tem sido cenário de intensos bombardeamentos. Localizada perto de Damasco, capital do país, a cidade síria com cerca de 400 mil civis está a ser destruída pelos bombardeamentos levados a cabo pelas forças do Presidente sírio. É de lá que a médica Armani B. descreve ao diário espanhol El PaÍs o caos em que os serviços de assistência estão imersos, sem electricidade, morgues ou “tempo para contar ou enterrar mortos”. Sem meios, os médicos recorrem a medicamentos fora da validade.

Os dados da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras registaram a morte de mais de 500 pessoas só nos últimos cinco dias, vítimas dos bombardeamentos do regime sírio. Destas, pelo menos 100 crianças. A elas somam-se pelo menos 2300 feridos. No entanto, os números adivinham-se muito superiores.

Os bombardeamentos com rockets e outros projectéis começaram no domingo, com a ofensiva de Bashar al-Assad a tentar pôr fim a uma guerra que se arrasta desde 2011. Desde o início da semana que Armani B. e cerca de uma centena de médicos tentam responder aos milhares de pedidos de ajuda, conta em conversa telefónica ao El País.

Estamos a usar medicamentos fora do prazo da validade, na esperança que tenham algum efeito e a amputar membros que, noutros casos, podiam ser salvos. Bassem B., médico anestesista

A noite é o período mais calmo, quando a intensidade dos ataques aéreos diminui, conta Armani B. ao jornal espanhol. É por essa altura que os familiares e voluntários de Ghouta Oriental vão até ao hospital, para que os mortos sejam enterrados. Os que não conseguem ser identificados são fotografados no sítio exacto onde são enterrados. As morgues estão lotadas e corpos acabam por ser enterrados em valas comuns, que os voluntários e familiares cavam durante a noite, iluminados por lanternas, nas imediações dos hospitais da cidade.

“Estamos a usar medicamentos fora do prazo da validade, na esperança que tenham algum efeito e a amputar membros que, noutros casos, podiam ser salvos”, acrescenta um outro médico ouvido pelo jornal espanhol. Há meses que os médicos não têm acesso a medicamentos a não ser através do mercado de contrabando. A população tenta sobreviver num “estado permanente de terror”, sujeita ainda a restrições alimentares e sem acesso a água potável, devido ao bloqueio das forças de Damasco.

“Ghouta é um inferno debaixo e sobre a terra. Não se vê sol, nem o dia nem a noite”, conta um membro das forças da defesa civil síria, os Capacetes Brancos. Maher Hanin, responsável médico em Duma, garante que “a grande maioria das bombas e projécteis lançados acertaram em bairros civis. Poucos bombardeamentos acertaram nas posições das forças armadas rebeldes”.

Fontes militares de Damasco contam ainda que os aviões das forças do regime lançaram panfletos com uma mensagem dirigida “às nossas famílias de Ghouta”, onde Assad pede aos civis que “não colaborem com os grupos armados responsáveis por tantas mortes”. A mensagem convida ainda os civis a abandonarem a zona através de rotas de fuga sugeridas num mapa enviado com a mensagem.

Organizações humanitárias internacionais como a Cruz Vermelha e o Programa Alimentar Mundial apelaram quarta-feira a um cessar-fogo urgente. Também o Conselho de Segurança das Nações Unidas vota esta sexta-feira um projecto de resolução no qual trabalha há duas semanas para um cessar-fogo durante 30 dias, com o objectivo de garantir a entrada de ajuda humanitária e a retirada de mais de 700 pacientes em estado crítico.

"Não há uma solução militar"

Nesta sexta-feira, Portugal condenou a violência que tem afectado “de forma brutal” nos últimos dias a população civil de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, apelando à cessação imediata das hostilidades.

Os bombardeamentos levados a cabo pelas forças do regime de Bashar Al-Assad que estão a matar inocentes. Ministério dos Negócios Estrangeiros

“O Governo português condena veementemente a violência que dura há vários dias na zona de Ghouta Oriental, perto da capital síria Damasco, que está a afectar de forma brutal a população civil, em particular mulheres e crianças”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Os bombardeamentos levados a cabo pelas forças do regime de Bashar al-Assad que estão a matar inocentes e a destruir indiscriminadamente infra-estruturas civis devem cessar imediatamente e deve ser prestada a necessária ajuda humanitária à população civil”, sublinhou a nota da diplomacia portuguesa. O ministério tutelado por Augusto Santos Silva apelou ainda “à contenção de todos os actores” envolvidos na guerra civil na Síria, bem como sublinhou que “não há uma solução militar para o conflito sírio”.

“O Governo português pede a todas as partes que se comprometam de forma séria e empenhada no processo de diálogo de Genebra, sob os auspícios das Nações Unidas, por forma a encontrar-se uma solução pacífica e duradoura que traga a paz a todos os sírios”, referiu ainda a diplomacia portuguesa, sublinhando que o país partilha de uma “profunda solidariedade para com o povo sírio que é vítima de um conflito que dura há demasiado tempo”.

Desencadeado em Março de 2011 pela violenta repressão do regime de Bashar al-Assad de manifestações pacíficas, o conflito na Síria intensificou-se em várias frentes e ganhou dimensão com a intervenção de vários grupos extremistas. Até agora o confronto provocou pelo menos 350 mil mortos (incluindo mais de 100 mil civis), e milhões de deslocados e refugiados.

